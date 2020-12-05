Nottingham Forest, Sheffield Wednesday ve Swansea City, Sydney van Hooijdonk'un peşinde

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney van Hooijdonk, babasının izinden gidiyor. 20 yaşındaki golcü, altyapısından yetiştiği Hollanda 2. Lig ekibi NAC Breda formasıyla adından söz ettirmeye başladı.



Sky Sports'un haberine göre; Geçmişte Pierre van Hooijdonk'un da formasını giydiği Nottingham Forest, Sydney van Hooijdonk ile ilgileniyor. Sheffield Wednesday ve Swansea City de 20 yaşındaki golcüye ilgi gösteriyor.

NAC Breda ligde topladığı 28 puanla 4. sırada yer alırken Sydney van Hooijdonk ise şu ana kadar çıktığı 12 maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı.