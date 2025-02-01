Nottingham Forest, Brighton'ı paramparça etti: 7 gol

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Premier Lig'in 24. haftasında Nottingham Forest, City Ground'da Brighton & Hove Albion ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 7-0 gibi farklı bir skorla kazandı ve Premier Lig'deki en farklı galibiyetini elde etti.

Nottingham Forest'te golleri 12. dakikada Lewis Dunk (Kendi kalesine), 25. dakikada Morgan Gibbs-White, 32, 64 ve 69. dakikada (Penaltı) Chris Wood, 89. dakikada Neco Williams ve 90+1. dakikada da Jota Silva kaydetti.

Bu maçın ardından Nottingham puanını 47'ye çıkarırken, Brighton ise 34 puanda kaldı.

Premeir Lig'de gelecek hafta Nottingham Forest, Fulham'a konuk olacak. Brighton & Hove Albion ise Chelsea'yi ağırlayacak.