Norwich Watford maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Gözler Ozan Kabak ve Ozan Tufan'da...

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Premier Lig'deki son 14 maçını da kaybeden Norwich, bu karşılaşmalarda yediği 35 gole karşılık sadece iki gol kaydedebildi. Bu sezon Premier Lig'de en az isabetli şut çeken takım Norwich, en az gol beklentisi yakalayan ekip ise Watford. Norwich forveti Teemu Pukki'nin İngiltere kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Watford.

NORWİCH WATFORD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Norwich Watford maçı saat 17:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.