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Norwich Watford maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Gözler Ozan Kabak ve Ozan Tufan'da...

#Norwich#Watford#Ozan Tufan
Norwich Watford maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak Gözler Ozan Kabak ve Ozan Tufanda...

Watford ile oynadığı son dört lig maçından da mağlup ayrılan Norwich, geçen sezon Championship'teki iki karşılaşmayı da 1-0 kaybetti. Norwich'e konuk olduğu son dokuz lig maçının altısını kazanan Watford, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 40 ziyaretinde almıştı. Ayrı Ozan Kabak ve Ozan Tufan'ın karşılaşmada sergileyeceği performansta merak konusu. Peki Norwich Watford maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Premier Lig'deki son 14 maçını da kaybeden Norwich, bu karşılaşmalarda yediği 35 gole karşılık sadece iki gol kaydedebildi. Bu sezon Premier Lig'de en az isabetli şut çeken takım Norwich, en az gol beklentisi yakalayan ekip ise Watford. Norwich forveti Teemu Pukki'nin İngiltere kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Watford.

NORWİCH WATFORD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Norwich Watford maçı saat 17:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Norwich#Watford#Ozan Tufan