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GeriFutbol Norwich City, Championship'in bitimine 5 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi
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Futbol
Haber Giriş: 17.04.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Norwich City, Championship'in bitimine 5 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi

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Norwich City, Championship'in bitimine 5 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi

İngiltere Championship'te lider konumda bulunan Norvich City, ligin bitimine 5 hafta kala Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi. Watford'un deplasmanda Luton Town'a 1-0 kaybetmesiyle Norvich, adını Premier Lig'e yazdırmayı başardı.

İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City, Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

Rakipleri Brentford ile Swansea City'nin bu haftaki maçlarında berabere kalarak puan kaybetmesinin ardından 90 puanla lider Norwich City, maça çıkmadan Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Ligin 42. haftasında bugün TSİ 22.00'de Bournemouth'u konuk edecek Norwich City, kalan 5 maçında 5 puan elde etmesi halinde bu sezon Championship şampiyonluğunu da ilan edecek.

Premier Lig'de 2019-2020 sezonunu 20. sırada tamamlayarak küme düşen Norwich City, gelecek sezon 5. kez Premier Lig'de mücadele edecek.

Norwich City, Championshipin bitimine 5 hafta kala Premier Lige yükselmeyi garantiledi

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