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GeriFutbol Norveç'ten Galatasaray'a kötü haber! Sörloth transferi çok zor
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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2021 - 18:01 | Son Güncelleme:

Norveç'ten Galatasaray'a kötü haber! Sörloth transferi çok zor

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Norveç basını, Galatasaray'ın Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'u istediğini belirtirken, transferin gerçekleşmesinin de çok zor olduğunun altını çizdi.

Spor Arena Dış Haberler - Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'den beklenen verimi alamayan Galatasaray, devre arası için golcü arayışlarını sürdürüyor. 

Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde bulunan isimlerden biri de Trabzonspor'dan sezon başında 20 milyon euro bedelle Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth... Ancak Norveç basını, Galatasaray'ın Sörloth transferine pek şans vermiyor. 

Norveçten Galatasaraya kötü haber Sörloth transferi çok zor


"TRANSFERİNİN ÜZERİNDEN SADECE 106 GÜN GEÇTİ"
Norveç'in TV2 kanalı, Sarı-Kırmızılılar'ın 25 yaşındaki golcüyü kiralamak için Leipzig'e teklif yaptığını doğrularken, transferle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: 

"Galatasaray, Sörloth'u istiyor ancak bu transfer hiçte kolay değil. Sörloth'un 3 kulübün dahil olduğu karmaşık bir transfer destanının ardından Leipzig'e gitmesinin üzerinden sadece 106 gün geçti."

Trabzonspor'da gösterdiği performanstan çok uzak olan Sörloth, 13'ü lig ve 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere Leipzig formasıyla çıktığı 16 maçta yalnızca 1 gol atabildi.

Norveçten Galatasaraya kötü haber Sörloth transferi çok zor

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