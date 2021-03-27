Norveçli Erling Haaland, Türkiye karşısında söndü
Milliler, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek bozguna uğratırken Haaland ve Sörloth'un etkisiz oyunları çok konuşuldu.
A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan, Norveç'in altın çocuğu Erling Haaland'a adeta top göstermedi.
Haaland ve Sörloth ikilisinden Türkiye karşısında çok şey bekleyen Norveç, büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Maçın başından itibaren özellikle savunmacılarımızın göz açtırmadığı golcü oyuncu, sahada adeta kayıpları oynadı.
Savunmacılarımız Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan, iyi bir uyum yakalarken Norveç'in golcüsü Haaland'a adım attırmadı.
Karşılaşmanın ilk yarısında 7 kez topla buluşabilen Erling Haaland, 45 dakikada sahanın en az topla buluşan ismi olurken müsabakayı isabetli şut atamadan tamamladı.
Borussia Dortmund'un parlayan yıldızı milli savunmacılarımız karşısında sönerken mücadelenin son anlarına doğru oyundan alındı.
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