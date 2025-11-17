×
Norveç'in hasreti bitti: 28 yıl sonra Dünya Kupası!

Düyna Kupası Elemeleri I Grubu son maçında İtalya'yı deplasmanda 4-1 mağlup eden Norveç, 8'de 8 yaparak 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Norveç, 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

İtalya ile Norveç, Düyna Kupası Elemeleri I Grubu son maçında karşılaştı.

San Siro'da oynanan maçta Norveç, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Norveç'e galibiyeti getiren golleri; 63.dakikada Nusa, 78 ve 79. dakikada Haaland ve 90+3. dakikada Larsen kaydetti.

İtalya'nın ise tek sayısı 11. dakikada Esposito'dan geldi.

1998'DEN SONRA İLK KEZ 

Norveç, bu sonucun ardından grupta 8'de 8 yaparak 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Norveç, 1998’den bu yana ilk kez Dünya Kupası’na gidecek.

Norveçin hasreti bitti: 28 yıl sonra Dünya Kupası

HAALAND'DAN SIRA DIŞI İSTATİSTİK 

Öte yandan Norveç'in grupta attığı 37 golün 16'sını kaydeden Erling Haaland, kariyerinde ilk kez Dünya kupasında boy gösterecek.

