Norveç'in hasreti bitti: 28 yıl sonra Dünya Kupası!

İtalya ile Norveç, Düyna Kupası Elemeleri I Grubu son maçında karşılaştı.

San Siro'da oynanan maçta Norveç, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Norveç'e galibiyeti getiren golleri; 63.dakikada Nusa, 78 ve 79. dakikada Haaland ve 90+3. dakikada Larsen kaydetti.

İtalya'nın ise tek sayısı 11. dakikada Esposito'dan geldi.

1998'DEN SONRA İLK KEZ

Norveç, bu sonucun ardından grupta 8'de 8 yaparak 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Norveç, 1998’den bu yana ilk kez Dünya Kupası’na gidecek.

HAALAND'DAN SIRA DIŞI İSTATİSTİK

Öte yandan Norveç'in grupta attığı 37 golün 16'sını kaydeden Erling Haaland, kariyerinde ilk kez Dünya kupasında boy gösterecek.

