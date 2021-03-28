Norveç'i deviren Türkiye, tüm dünyanın dilinde! 'Haaland'ı izlemeye gittik ama Ozan...'

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası için gruptan çıkma yolunda en zorlu rakipleri olarak gösterilen Hollanda'yı İstanbul'da 4-2 ve Norveç'i de İspanya'da oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup eden Türkiye, G Grubu'nda iki maç sonunda topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası grup eleme maçlarına 2'de 2 yaparak başlayan Milli Takım'ın performansı, dünya basınının da dikkatini çekti.

İspanya'dan Marca gazetesi, "Türkiye, Haaland ve Odegaard'lı Norveç'i La Rosaleda'ya gömüyor." başlığını atarak, "Türkler durdurulamaz şekilde yoluna devam ediyor." yorumunu yaptı. "Türkiye, Norveç'e fazla geldi." ifadesini de kullanan gazete, A Milli Takım'ın 20 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmakta çok arzulu olduğunu gösterdiğini belirtti.

"HAALAND İÇİN GİTTİK OZAN VE ÇAĞLAR ÇIKTI"

AS gazetesi de "Türkiye, Haaland ve Odegaard'ın kötü bir akşamında Norveç'i eziyor." ifadesini başlığına çıkardı. Gazete, "Türkiye baştan sona Norveç'e karşı büyük üstünlük koydu. Haaland ve Odegaard'ı izlemeye gittik ama karşımıza Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü çıktı." diye yazdı. "Haaland ve Odegaardlı Norveç'e sert darbe" başlığını kullanan El Mundo Deportivo da "Norveç'i geçen Türkiye grup liderliğine oturdu. Türkler için sorunsuz bir maç oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İTALYANLARI KORKU SARDI

EURO 2020'de gruptaki rakiplerimizden olan ve turnuvada ilk maçımızda rakip olacağımız İtalya ise Türkiye'nin performansına geniş yer ayırdı. Milliler'in performansı, İtalyanları korkuturken La Gazzetta dello Sport, ''Türkiye, gruptaki rakiplerine sert bir mesaj gönderdi. Haaland için unutması gereken bir maç oldu'' sözlerini kullandı. Corriere dello Sport ise ''Bu Türkiye gerçekten korku verici!'' yorumunu yaptı.

Gruptaki ilk maçta 4-2 yendiğimiz Hollanda'da ise Milliler, manşetleri süsledi. Hollanda basını Türkiye'nin formuna dikkat çekerken "Türkiye, Norveç’i de geçti ve Portakalların grubunda lider" başlığını atan kamu yayın kuruluşu NOS, Türkiye’nin, Dünya Kupası elemelerine yıldırım gibi başladığını ve bunu mükemmel bir şekilde devam ettirdiğini yazdı.

"TÜRKİYE KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Algemeen Dagblad gazetesi de "Türkiye bu sefer Norveç’i küçük düşürdü" başlığını atarak, Türkiye’nin, Dünya Kupası elemelerinde ikna edici bir şekilde ikinci maçını da kazandığını aktardı. A Milli Takım Teknik Direktör Şenol Güneş’in ekibinin Portakallar karşısında 4-2'lik galibiyetin ardından Malaga'da Norveç'i 3-0 yendiği belirtilen haberde, bu kez Burak Yılmaz’ın yerine Ozan Tufan (iki gol) ve Çağlar Söyüncü’nun Türklere galibiyeti getirenler olduğu dile getirildi.

"Türkiye Portakalların grubunda Norveç’e karşı da etkiledi: 3-0." başlığını atan De Telegraaf ise Türkiye’nin, Norveç ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında yine gerekli izlenimi bıraktığı ve Portakallar karşısında aldığı 4-2’lik sürpriz galibiyetten üç gün sonra, Türkiye'nin Norveç’e karşı da fazla güçlü olduğu vurgulandı.

🚀Videodan çıkabilmek mümkün değil... Ozan Tufan!pic.twitter.com/2uUY7iZHN8 — Spor Arena (@sporarena) March 28, 2021

"TÜRKLER PARÇALADI!"

İspanya'daki maçta Norveç'i 3-0 yenen A Milli Takım'ın galibiyeti, Balkan basınında da geniş yer buldu. Özellikle Türkiye ile birlikte grupta 6 puanı olan Karadağ da Türkiye'nin performansı korkutucu bulundu. Sırbistan'ın spor kanallarından Sportklub'un haberinde "Türkler Norveç’i parçaladı" ifadelerine yer verilirken, Malaga'da oynanan karşılaşmada Türkiye'nin Norveç'i 3-0 mağlup ettiği aktarıldı.





Türkiye'nin elemelerin ilk maçında Hollanda’yı da 4-2 yendiği belirtilen haberde, puanını 6’ya çıkaran kırmızı-beyazlı takımın Karadağ ile aynı puana sahip olduğu ifade edildi. Karadağ'da yayım yapan Vijesti gazetesinin haberinde ise "Türkiye Norveç'i yıktı" ifadeleri kullanılırken, Haaland ve takım arkadaşlarının Karadağ deplasmanına büyük bir baskı altında geleceği kaydedildi.

"TÜRKİYE ŞAKA YAPMIYOR"

Türkiye'nin kuralar çekildiğinde grubun ikinci ya da üçüncü favorisi olarak gösterildiği belirtilen haberde, "Ancak Türkiye gruptaki baş rakiplerine karşı aldığı galibiyetlerle ilk sıraya oturdu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in öğrencileri önce İstanbul'da Hollanda'yı şaşırttı, ardından Malaga'da Norveç'i yıktı." ifadelerine yer verildi. Sırbistan'ın B92 televizyonunun haberinde de, "Türkiye şaka yapmıyor: Haaland ile Norveç dizlerinin üzerinde" denilirken, Türkiye'nin elemelerdeki ikinci galibiyetini Norveç'e karşı aldığı aktarıldı.

Bundesliga'da forma giyen Norveçli golcüler Erling Haaland ve Alexander Sörloth'un etkisiz kaldığı gecenin ardından Alman basını da Türkiye'nin futbolunu göklere çıkardı. Kicker dergisi, "Ozan Tufan Norveç’e karşı parladı: Başlangıçta erken, daha sonra olağanüstü" başlığını kullanarak, Türkiye’nin Dünya Kupası elemelerinde ikinci maçını da kazandığını belirtti. Türkiye’nin Norveç’i 3-0 yendiği maçta, sağlam bir savunma ve soğukkanlı fırsatları değerlendirmenin zaferin anahtarı olduğu vurgulanarak, Haaland ve Sörloth’un başını çektiği Norveç hücumunun etkisiz kaldığı ve şansız olduğu ifade edildi.

"REZİL ETTİ, EVİNE GÖNDERDİ"

Bild gazetesi "Haaland’a karşı galibiyet. Türkiye Dünya Kupası’nı hayal ediyor" başlılığıyla Türkiye'nin galibiyetini okuyucularına duyurduğu haberde, Türkiye’nin formda olduğu ve Dünya Kupası elemlerinde kazanmaya devam ettiğini kaydetti. Haberde, Borussia Dortmund’da forma giyen yıldız futbolcu Erling Haaland’ın oynadığı Norveç’i 3-0 yendiği anımsatılan haberde, gollerin Ozan Tufan ve Freiburg’un eski oyuncusu Çağlar Söyüncü’den geldiği belirtildi. Haberde ayrıca, "Türkiye çarşamba günü Hollanda’yı rezil etti, Portakalları 4-2 yenerek evine gönderdi." ifadesi kullanıldı. Sportbild dergisi ise “Haaland ve Norveç için acı yenilgi” başlığıyla Türkiye’nin Norveç’i 3-0 yendiği karşılaşmanın haberini okuyucularıyla paylaştı.

FIFA: "2002'DEN SONRA..."

FIFA da resmi internet sayfasından ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Norveç galibiyetiyle tarih yazdı. Harika bir performans! Türkiye, Norveç'i 3-0 yenerek 2002'de elde ettiği başarının ötesine bile çıkabilecek seviyede olduğunu gösterdi. İki maçını da kazanarak iyi formunu sürdürdü" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DEN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ PAYLAŞIMI

Karşılaşmada Haaland ve Sörloth'a geçit vermeyen ve Norveç ağlarına bir de gol kaydeden Çağlar Söyüncü için ise takımı Leicester City'den paylaşım geldi. Leicester, ''Çağlar Söyüncü'den etkileyici bir performans! Gol attı, gol yemeden maçı bitirdi, 3 puanı aldı...'' paylaşımında bulundu.

MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ!

Dünya Kupası elemelerine iki de iki yaparak başlayan ve bir ilki başaran milli takım, bu karşılaşmalarda 7 gol atarak da başka bir rekora imza attı. Ay-yıldızlı ekip, Hollanda ve Norveç gibi zorlu rakipler karşısında iki maçta attığı 7 gol, Dünya Kupası elemelerinde en çok gol atılan grup maçları başlangıcı olarak da kayıtlara geçti. Dünya Kupası grup elemelerinde daha önce ilk iki maçta 7 gole ulaşamayan Türkiye, bunu yalnızca 4 puanla başladığı 1996 Avrupa Şampiyonası elemelerinde başarmıştı. İlk maçında deplasmanda Macaristan ile 2-2 berabere kalan milli takım, sahasında ise İzlanda'yı 5-0 yenmiş ve iki maçta 7 gol kaydetmişti.

A Milli Takım'ın iki maçta attığı 7 golde 4 farklı oyuncunun imzası vardı. Bu karşılaşmalarda Burak Yılmaz (3), Ozan Tufan (2), Hakan Çalhanoğlu ve Çağlar Söyüncü gol sevinci yaşayan oyuncular oldu. Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda maçına yaptığı hat-trick ile damga vurdu. Hakan Çalhanoğlu da attığı şık golle Hollanda filelerini havalandırdı. Norveç maçında ise 2 gol Ozan Tufan'dan gelirken, savunmanın en önemli isimlerinden olan Çağlar Söyüncü de Norveç filelerini sarsmayı başardı.

4'TE 4'ÜMÜZ VAR, BİR DAHA NEDEN OLMASIN?

Avrupa ve Dünya Şampiyonası grup eleme maçlarına bakıldığında, Türkiye'nin en iyi eleme grubu başlangıcı ise 2008 Avrupa Şampiyonası öncesinde oldu. Sahasında Malta'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, Macaristan'ı deplasmanda 1-0, Moldova'yı 5-0 ve Yunanistan'ı deplasmanda 4-1 yenerek, ilk 4 maç sonunda 12 puan toplamıştı. 2020 ve 2004 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine 3'te 3 ile giren Türkiye, 2000 ve 2012'de ise Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarına 2'de 2 ile başlamıştı.

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