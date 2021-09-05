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Futbol
Haber Giriş: 05.09.2021 - 00:08 | Son Güncelleme:

Norveç ve Hollanda hata yapmadı

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Norveç ve Hollanda hata yapmadı

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin beşinci haftası beş grupta oynanan maçlarla başladı. Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan karşılaşmalarda Norveç Letonya'yı 2-0, Hollanda da Karadağ'ı 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Cebelitarık'ı Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle 3-0 yendi.

Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç Letonya'yı 2-0, Hollanda da Karadağ'ı 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

D Grubu'nda oynanan maçta son dünya kupası şampiyonu Fransa, deplasmanda Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu
İrlanda-Azerbaycan: 1-1
Sırbistan-Lüksemburg: 4-1

- D Grubu
Finlandiya-Kazakistan: 1-0
Ukrayna-Fransa: 1-1

- F Grubu
Faroe Adaları-Danimarka: 0-1
İsrail-Avusturya: 5-2
İskoçya-Moldova: 1-0

- G Grubu
Letonya-Norveç: 0-2
Cebelitarık-Türkiye: 0-3
Hollanda-Karadağ: 4-0

- H Grubu
Kıbrıs Rum Kesimi-Rusya: 0-2
Slovenya-Malta: 1-0
Slovakya-Hırvatistan: 0-1

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