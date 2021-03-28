MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriNorveç - Türkiye maçı sonrası Uğurcan Çakır'dan Sörloth paylaşımı
GeriFutbol Norveç - Türkiye maçı sonrası Uğurcan Çakır'dan Sörloth paylaşımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 28.03.2021 - 08:59 | Son Güncelleme:

Norveç - Türkiye maçı sonrası Uğurcan Çakır'dan Sörloth paylaşımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Norveç - Türkiye maçı sonrası Uğurcan Çakır'dan Sörloth paylaşımı

A Milli Takımımızın İspanya'da oynanan maçta Norveç'i 3-0 mağlup etmesinin ardından kalecimiz Uğurcan Çakır, eski takım arkadaşı Alexander Sörloth için bir paylaşım yaptı.

A Milli Takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, Norveç maçında kalesini gole kapatmasının ardından rakibin en etkili oyuncusu ve eski takım arkadaşı Alexander Sörloth ile formasını değiştirdi. Maç sonu Sörloth ile samimi bir şekilde sarıldığı fotoğraflara yansıyan Uğurcan, Norveçli golcü ile bu karesini sosyal medyadan 'Güzel anılar, farklı duygular' ifadeleriyle paylaştı.

Alexander Sörloth: Küçük farklarla savaşı kaybettik
Alexander Sörloth: 'Küçük farklarla savaşı kaybettik'

Norveç - Türkiye maçı sonrası Uğurcan Çakırdan Sörloth paylaşımı

Norveç - Türkiye maçı sonrası Uğurcan Çakırdan Sörloth paylaşımı

Norveç - Türkiye maçı sonrası Uğurcan Çakırdan Sörloth paylaşımı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi