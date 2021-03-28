Norveç - Türkiye maçı sonrası Uğurcan Çakır'dan Sörloth paylaşımı
A Milli Takımımızın İspanya'da oynanan maçta Norveç'i 3-0 mağlup etmesinin ardından kalecimiz Uğurcan Çakır, eski takım arkadaşı Alexander Sörloth için bir paylaşım yaptı.
A Milli Takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, Norveç maçında kalesini gole kapatmasının ardından rakibin en etkili oyuncusu ve eski takım arkadaşı Alexander Sörloth ile formasını değiştirdi. Maç sonu Sörloth ile samimi bir şekilde sarıldığı fotoğraflara yansıyan Uğurcan, Norveçli golcü ile bu karesini sosyal medyadan 'Güzel anılar, farklı duygular' ifadeleriyle paylaştı.
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