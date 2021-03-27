Norveç Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün oynanacak milli maç için ilk 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında bu akşam İspanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ile oynadığı son beş maçın birini kazanabilen Norveç, bu süreçteki tek galibiyetini Şubat 2000'de Ali Sami Yen'de aldı. Türkiye, Norveç ile bugüne kadar ikisi özel maçta olmak üzere toplamda dokuz defa karşılaştı. Norveç'i dört defa mağlup eden milli takım, iki defa berabere kalırken üç kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Milli takım, Norveç'e karşı 13 gol kaydederken, kalesinde 15 gol gördü.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Norveç ile oynadığı son maçı kazanan Türkiye, rakibini 1961'den bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada mağlup etmek için sahaya çıkıyor.

Oynadığı son beş maçın üçünü kazanan Norveç, bu galibiyetlerin tamamında kalesini gole kapattı. İlk grup maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takım, tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerinde çıktığı ilk iki karşılaşmayı kazanmak istiyor.

Deplasmanda oynadığı son maçta Macaristan'a mağlup olan Türkiye, Ekim 2012'den bu yana üst üste iki dış saha mağlubiyeti almıyor. Oynadığı son beş maçta da 2+ gol yiyen Türkiye, daha uzun tek serisini 1932-1937 arasında yaşadı. O süreçte oynadığı altı maçın beşini kaybeden A Milli Takım, bu seride çıktığı beş karşılaşmada tek yenilgi aldı. Cebelitarık maçında rakip ceza sahasında 67 kez topla buluşan ve 14 köşe vuruşu kullanan Norveç, Dünya Kupası Avrupa elemeleri ilk karşılaşmalarında en yüksek sayılara ulaşan takımdı. Norveç formasıyla çıktığı son altı maçta altı gol atan Erling Haaland, son iki karşılaşmada çektiği yedi isabetli şutun hiçbirinde fileleri havalandıramadı.

Hollanda maçında attığı üç golün ikisini ceza sahası dışından kaydeden Burak Yılmaz, A Milli Takım formasıyla daha önceki 24 golünün tamamını ceza sahası içinden bulmuştu.

Burak Yılmaz, 2004'ten bu yana aynı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde iki hat-trick yapan üçüncü oyuncu olmak istiyor.

NORVEÇ TÜRKİYE MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Norveç Türkiye maçı bu akşam Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak. Mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak..

Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmıştı.

Müsabakada, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernadez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti.

Grubun diğer maçlarında ise Hollanda-Letonya ve Karadağ-Cebelitarık karşı karşıya gelecek.

588. MAÇINA ÇIKIYOR

Milli Futbol Takımı, Norveç ile yapacağı maçla 588. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 314'ü resmi, 273'ü özel 587 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 223 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 256'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 779 gol attı, kalesinde 839 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 587 karşılaşmanın 506'sını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

2021 YILINDAKİ İKİNCİ MAÇ

A Milli Takım, Norveç karşılaşmasıyla 2021 yılındaki ikinci maçına çıkacak. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yenmişti.

NORVEÇ İLE 10. RANDEVU

Milliler, Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.

SON MAÇI TÜRKİYE KAZANDI

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı.

2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)

ŞENOL GÜNEŞ, A MİLLİ TAKIM'LA 72. MAÇINDA

Deneyimli teknik adam, bu akşam oynanacak Norveç karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'nın başında 72. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç ile bugün oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 72. karşılaşmasına çıkacak.

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 51'i resmi, 20'si özel 71 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 71 maçta 34 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 110 gol attı, kalesinde 70 gole engel olamadı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 52. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Norveç karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 52. resmi maçına çıkacak.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 51 resmi maçın 29'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 89 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 45 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 20 ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 20 de özel maç oynadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.