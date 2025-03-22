Norveç, Moldova deplasmanında farklı kazandı!

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Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Norveç, Moldova ile deplasmanda karşılaştı.
Stadionul Zimbru'da oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi Norveç 5-0 kazandı.
Norveç'in galibiyetini getiren goller; dakika 5'de Julian Ryerson, dakika 23'de Erling Haaland, dakika 38'de Thelo Aasgaard, Dakika 43'de Alexander Sorloth ve son olarak dakika 69'da Aron Donnum'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte elemelere galibiyetle başlayan Norveç birinci sırada yer aldı, Moldova ise sonuncu sırada yer aldı. Grubun sonraki maçında Norveç, İsrail'e konuk olacak.