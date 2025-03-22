×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Norveç, Moldova deplasmanında farklı kazandı!

Güncelleme Tarihi:

#Norveç#Moldova#Dünya Kupası
Norveç, Moldova deplasmanında farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 22:41

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç, Moldova'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Norveç, Moldova ile deplasmanda karşılaştı.

Stadionul Zimbru'da oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi Norveç 5-0 kazandı.

Norveç'in galibiyetini getiren goller; dakika 5'de Julian Ryerson, dakika 23'de Erling Haaland, dakika 38'de Thelo Aasgaard, Dakika 43'de Alexander Sorloth ve son olarak dakika 69'da Aron Donnum'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte elemelere galibiyetle başlayan Norveç birinci sırada yer aldı, Moldova ise sonuncu sırada yer aldı. Grubun sonraki maçında Norveç, İsrail'e konuk olacak.

Gözden Kaçmasınİsmail Yüksek: Kariyerimde ilk defa yaşadımİsmail Yüksek: Kariyerimde ilk defa yaşadımHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Norveç#Moldova#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!