×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Norveç, İsrail'e gol oldu yağdı: Erling Haaland'dan sıra dışı rekor!

Güncelleme Tarihi:

#2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri#Norveç#İsrail
Norveç, İsraile gol oldu yağdı: Erling Haalanddan sıra dışı rekor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 20:59

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I grubu 6. maçında Norveç, Haaland'ın hat-trick ile yıldızlaştığı maçta İsrail'i 5-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I grubu 6. maçında Norveç ile İsrail karşı karşıya geldi.

Oslo'da, Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Norveç 5-0 kazandı.

Norveç'e galibiyeti getiren gollerin 3 tanesini Erling Haaland kaydederken, 2'si İsrail'li futbolcuların kendi kalesine atması sonucu geldi.

 HAALAND'DAN BÜYÜLEYİCİ İSTATİSTİK 

Öte yandan yaptığı hat-trick ile Erling Haaland, 46 maçla milli takımlar tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan isim oldu.

Bir önceki rekor 71 maçta bu sayıya ulaşan Harry Kane'e aitti.

NORVEÇ 6'DA 6 YAPTI

Bu sonucun ardından I grubunda 6'da 6 yapan Norveç, puanını 18'e yükseltti ve liderliğini perçinledi. İsrail ise 3. sırada 9 puanda kaldı. 

Sıradaki maçta Norveç, evinde Estonya ile oynayacak. İsrail ise İtalya'nın konuğu olacak. 

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri#Norveç#İsrail

BAKMADAN GEÇME!