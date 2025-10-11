Norveç, İsrail'e gol oldu yağdı: Erling Haaland'dan sıra dışı rekor!

Haberin Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I grubu 6. maçında Norveç ile İsrail karşı karşıya geldi.

Oslo'da, Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Norveç 5-0 kazandı.

Norveç'e galibiyeti getiren gollerin 3 tanesini Erling Haaland kaydederken, 2'si İsrail'li futbolcuların kendi kalesine atması sonucu geldi.

HAALAND'DAN BÜYÜLEYİCİ İSTATİSTİK

Öte yandan yaptığı hat-trick ile Erling Haaland, 46 maçla milli takımlar tarihinde 50 gole en hızlı ulaşan isim oldu.

Bir önceki rekor 71 maçta bu sayıya ulaşan Harry Kane'e aitti.

NORVEÇ 6'DA 6 YAPTI

Bu sonucun ardından I grubunda 6'da 6 yapan Norveç, puanını 18'e yükseltti ve liderliğini perçinledi. İsrail ise 3. sırada 9 puanda kaldı.

Sıradaki maçta Norveç, evinde Estonya ile oynayacak. İsrail ise İtalya'nın konuğu olacak.

