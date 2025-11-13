Norveç golcüleriyle rahat kazandı, 7'de 7 yaptı!

Haberin Devamı

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ve Estonya karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Norveç 4-1 kazandı ve grupta 7'te 7 yaptı.

Maçınilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 girildi.

Sörloth 50. dakikada Norveç'i öne geçirirken 52. dakikada da farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Erling Haaland ise 56 ve 62. dakikalarda 2 gol buldu. Estonya'nın tek golü ise 64. dakikada Saarma'dan geldi.

Ev sahibi takımda Julian Ryerson 2 asistle oynarken diğer gol paslarını Berge ve Wolfe verdi.

Bu sonuçla birlikte 7'de 7 yapan Norveç, 21 puanla Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı. Estonya ise 4 puanda kaldı.