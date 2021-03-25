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GeriFutbol Norveç, Cebelitarık’ı 3 golle geçti
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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2021 - 01:12 | Son Güncelleme:

Norveç, Cebelitarık’ı 3 golle geçti

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Norveç, Cebelitarık’ı 3 golle geçti

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Norveç, Cebelitarık’ı 3-0 mağlup etti.

Millilerin yer aldığı G Grubu’nda bugün 2 maç daha oynandı. Norveç, deplasmanda Cebelitarık’ı Alexander Sörloth, Kristian Thorstvedt ve Jonas Svensson’un golleriyle 3-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Letonya, sahasında konuk ettiği Karadağ’a 2 - 1 yenildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçları 27 Mart Cumartesi günü oynanacak. A Milli Futbol Takımı, İspanya’nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu’nda Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Grubun diğer maçları ise Karadağ ile Cebelitarık ve Hollanda ile Letonya arasında oynanacak.

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