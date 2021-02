North Esports kapandı

Danimarkalı espor organizasyonu, COVID-19 salgınının üzerlerindeki etkileri yüzünden organizasyonu kapama kararı aldıklarını açıkladı. CS:GO, FIFA ve Aepx Legends takımları bulunan North, üzücü haberi 5 Şubat’ta Twitter üstünden verdi.

Today is a sad day. North Esports is no more.



Ty for all ❤



