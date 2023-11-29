Nordsjaelland Teknik Direktörü Thorup, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı! "Kazanmak istiyoruz..."

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Fenerbahçe ile zor bir maç oynayacaklarını dile getiren Johannes Hoff Thorup, "İstanbul’da oynanan maçtan dersler çıkarttık. Bu doğrultuda yarın sahaya çıkacağız. Yarın maç bizim için zor olacak. Grupta şansımız var. Önemli iki maçımız var ve şansımızı iyi şekilde kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI BİZİM İÇİN AVANTAJ DEĞİL."



Hava şartlarıyla ilgili gelen bir soruya da cevap veren Thorup, şöyle konuştu:



"Bana kalsa ben soğuk havayı tercih etmem. Takımdaki oyuncuların birçoğu Danimarkalı değil. Bu yüzden soğuk hava ve kar yağışı bizim için avantaj değil."



"İYİ HAZIRLANDIK VE GALİBİYET ALMAK İSTİYORUZ"



Taraftarın maça büyük ilgi gösterdiğini ve maçın daha da önemli bir hal aldığını söyleyen Thorup, "Bugüne kadar büyük maçlara çıktı. Ancak Fenerbahçe karşılaşması daha da büyük bir maç. Taraftarın maça büyük ilgisi var ve maç bu nedenle daha da önemli bir hal alıyor. İyi hazırlandık ve galibiyet almak istiyoruz. İki taraf için de zor bir maç olacak. Hepimiz için güzel ve enteresan bir maç olacak. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

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Maç saatini heyecanla beklediklerini belirten Kian Hansen, "Bizim için büyük bir maç. Fenerbahçe, buraya gelen en büyük takımlardan birisi olabilir. Benim açımdan da özel bir maç olacak. Karşılaşmaya konsantre olduk. Türk ve Danimarkalı taraftarlar stadı dolduracak. Biz de maçı heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.Fenerbahçe’nin önemli isimlere sahip olduğuna dikkat çeken Kian Hansen, "Fenerbahçe oynadığımız ilk maçta beklemediğimiz bir kadroyla sahaya çıktı. Biz hazırlığımızı yapıyoruz ama rakibin kiminle sahaya çıkacağını bilmiyoruz. Kalite olarak Fenerbahçe her yönden önemli oyunculara sahip. Ofansif anlamda büyük kaliteleri var. Biz buna göre hazırlandık ve ne olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.Taraftarların maça yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Hansen, Fenerbahçe’nin ilk maçta oynadığı baskılı oyunu, edindikleri tecrübeyle kırmak istediklerini dile getirdi.