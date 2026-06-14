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Nokta atışı tespit! Kehanet gibi analiz

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#A Milli Futbol Takımı#2026 Dünya Kupası#D-Smart
Nokta atışı tespit Kehanet gibi analiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 19:43

Dünya Kupası ilk maçında Avustralya ile karşılaşan milliler sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. D-Smart Spor Yorumcusu Semih Sezerli, mücadeleden saatler önce “Kupa Günlüğü” programında yaptığı nokta atışı tespitlerle dikkatleri üzerine çekti.

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A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra katıldığı 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. D Grubu karşılaşmasında sahadan puansız ayrılan ay-yıldızlılarda sonuç büyük hayal kırıklığı yarattı. Montella’ya yönelik eleştiriler dikkat çekerken maça saatler kala yapılan yorumlar gündeme damga vurdu.

D-Smart ekranlarında yayınlanan “Kupa Günlüğü” programında konuşan Spor Yorumcusu Semih Sezerli’nin karşılaşma öncesi yaptığı tespitler, maçın gidişatıyla büyük ölçüde örtüştü.

MAÇ SENARYOSUNU TARİF ETTİ

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Sezerli’nin oyun yapısı, rakibin savunma anlayışı ve kritik kırılma anlarına ilişkin analizleri geniş yankı buldu. Deneyimli yorumcunun adeta maç senaryosunu önceden tarif eden değerlendirmeleri beğeni, paylaşım ve yorum rekoru kırdı. Futbolseverler tarafından yapılan yorumlarda, “Semih olacakları sezdi”, “Maçın yıldızı sahada değil ekrandaydı” ve “Maçın adamı Semih Sezerli” ifadeleri öne çıktı. Sezerli, bu çıkışıyla spor kamuoyunda en çok konuşulan isimlerden biri haline gelirken, gözler A Millilerin kalan maçları öncesinde yapacağı yeni analizlere çevrildi.

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D-Smart, ay-yıldızlıları Dünya Kupası yolculuğunu maç önü ve maç sonu yayınlarıyla “Kupa Günlüğü”nde ekrana getirmeye devam edecek.

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#A Milli Futbol Takımı#2026 Dünya Kupası#D-Smart

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