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Noah Saviolo resmen Trabzonspor'da!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Trabzonspor#Saviolo
Noah Saviolo resmen Trabzonsporda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 20:37

Trabzonspor, Noah Jose Saviolo'yu 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

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Trabzonspor, Vitoria'dan Noah Saviolo'nun transferini açıkladı.

Bordo-mavmililer, Saviolo için Vitoria'ya 4 taksit halinde 8.5 milyon euro bonservis ödeyecek.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

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"Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Vitoria Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 8.500.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; şarta bağlı bonus olarak 3.000.000.-EUR ödenecek olup, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 20'si ödenecektir."

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"Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ve kalan diğer sezonlarda, her bir futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

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Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

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#Transfer#Trabzonspor#Saviolo

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