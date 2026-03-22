Noa Lang'tan Galatasaray'ı sevindiren haber! Dönüş tarihi belli oldu

Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 12:41

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta parmağı kopan ve operasyon geçiren Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang'ın dönüş tarihi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool deplasmanında sahne alan Galatasaray'da Noa Lang talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Hollandalı futbolcunun saha içerisindeki reklam tabelasına çarparak parmağı kopmuştu. İngiltere'de ameliyat olan Noa Lang'ın yeşil sahalara ne zaman döneceği netlik kazandı.

TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞEBİLİR

HT Spor'un haberine göre; 26 yaşındaki oyuncunun parmağının tam kopmadığı ve hızlı bir iyileşme sürecinden geçebileceği beklenirken, 4 Nisan'da oynanacak olan Trabzonspor maçında süre alması çok yüksek bir ihtimal olduğu öğrenildi.

PERFORMANSI

Devre arasında Napoli'den kiralanan Noa Lang, Galatasaray formasıyla 11 maçta süre alırken 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

