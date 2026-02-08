×
HABERLERSpor Haberleri

Noa Lang'dan şampiyonluk yorumu: 'Sürücü koltuğunda olan biziz!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 19:52

Galatasaray'da Noa Lang ve Barış Alper Yılmaz, Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Noa Lang ve Barış Alper Yılmaz, galibiyeti değerlendirdi. 

NOA LANG: SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA OLAN BİZİZ

"Çok mutluyum bu büyük kulübün parçası olduğum için. Takım arkadaşlarımla kimyamız zaman zaman zor olsa da adım adım her hafta ileriye gidiyor. Daha da üzerine koyarak ilerleyeceğim. Taraftarlar etkileşimi seviyorum, futbolu sevme sebeplerimden biri bu. Deplasmanda bile tutku çok iyiydi. Taraftar, takımı da çok iyi etkiliyor.

Sürücü koltuğunda olan biziz. Her maç kendimize odaklanıyoruz."

BARIŞ ALPER YILMAZ: RİZELİLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

"Mutluyuz. Kolay bir deplasman değil. Rize her zaman zordur. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Yeni transferlerimiz de katkı sağladı, çok iyi oynadılar. Mutluyuz, taraftarlarımız bugün gerçekten çok iyiydi. Çok özel duygular yaşadım saha içinde. Doğup büyüdüğüm topraklarda futbol oynadım. Ben de onların içindeydim zamanında. Gol attıktan sonra beni alkışladılar. Rizeliler'e çok teşekkür ediyorum."

 

