Noa Lang'dan Galatasaray itirafı: 'Koeman beni uyarmıştı!'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 12:08

Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından Napoli'ye geri dönen Noa Lang açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından Napoli'ye geri dönen Hollandalı futbolcu Noa Lang, ELF Voetbal'a konuştu. Lang, Galatasaray'ı tercih etme nedenini de açıkladı.

Hollandalı oyuncunun açıklamaları şu şekilde oldu:

"BANA PEK UYMADI"

“Bazen uyum sağlanamayan durumlar ortaya çıkar. İlk andan itibaren işler yolunda gitmedi. Beni transfer etmek için teknik direktöre (Antonio Conte) gösterdiği muazzam çabayı hâlâ takdir ediyorum. Böylesine büyük bir antrenör sizi istiyorsa, gidersiniz. Ama bazen işler olduğu gibi gelişir. Başından itibaren kanat oyuncusu olmayan bir sistemle oynadık. Bu yüzden hayatım boyunca alışık olduğumdan farklı bir rol üstlenmek zorunda kaldım. Bu bana pek uymadı.”

"TERCİHİMDEN PİŞMAN DEĞİLİM"

Tercihimden kesinlikle pişman değilim. Çok öğretici bir altı ay geçirdim. Sadece dağ kampı bile başlı başına farklıydı. Mini turnuvalar, beşer kişilik maçlar, gol atma ve eğlenme üzerine kurulu bir antrenman tarzım vardı. Napoli’de ise beş gün boyunca top görmedik. Her gün inanılmaz sert antrenman yaptık. Bu yüzden her maçta kendimi hazır hissediyordum çünkü fiziksel olarak zirvedeydim.

"KOEMAN BENİ UYARMIŞTI"

Güzel anlar da yaşadım ve Napoli’nin harika bir kulüp olduğunu düşünüyorum ama kışın geleceğimi düşünmek zorundaydım. Dünya Kupası’na gitmek istiyorum. Bunun için süre almak önemli. Galatasaray’a gitme kararımı milli takım teknik direktörüne (Ronald Koeman) bildirdim. Kendisi bu kararı tamamen destekledi, kulübü biliyordu ve birkaç maçını izlemişti. Hatta kulübün düşündüğümden daha büyük olduğu konusunda beni önceden uyarmıştı.

"İKİNCİ DÜNYA KUPASI DENEYİMİNİ YAŞAMAK İSTİYORUM"

Bu tepki beni mutlu etti. Şu an 26 yaşındayım ve ikinci Dünya Kupası deneyimini yaşamak istiyorum. Teknik direktörün bana güvenmesi hoşuma gidiyor. Aksi halde beni her seferinde kadroya çağırmazdı. Napoli’de daha az oynadığım dönemde bile… Yakın arkadaşım Brian Brobbey ile de transferim hakkında oldukça fazla konuştum.

 

