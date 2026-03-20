Noa Lang için UEFA'dan resmi açıklama geldi! Soruşturma başladı

Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 13:25

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Liverpool maçında parmağından sakatlanan Noa Lang için UEFA'dan resmi açıklama geldi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşı karşıya gelirken, maça damga vuran olay Noa Lang'ın sakatlığı oldu.

Reklam panosuna eli sıkışan Noa Lang, İngiliz kulübünün ihmalkarlığı nedeniyle yara aldı ve ameliyat oldu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray cephesi de harekete geçerken, UEFA'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

UEFA: SAHA KENARI DÜZENLEMELERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

UEFA sözcüsü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "UEFA, Galatasaray oyuncusu Noa Lang'ın başına gelen talihsiz kazaya yol açan koşulları inceledi ve benzer riskleri tespit etmek amacıyla gelecek tüm maçlarda LED ekranlar da dahil olmak üzere saha kenarındaki düzenlemeleri gözden geçirecek ve gerekirse kulüplerden uygun önlemleri almasını isteyecektir. Noa Lang'a tam ve hızlı bir iyileşme diliyoruz." dedi.

Öte yandan Liverpool da 26 yaşındaki futbolcunun sakatlığına neden olan olayla ilgili soruşturma başlattı.

GALATASARAY'DAN TAZMİNAT DAVASI

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Noa Lang'ın yaşadığı sakatlığın ardından UEFA'ya tazminat davası açacaklarını söylemişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
