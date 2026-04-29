Noa Lang Galatasaray'da kalmayacak! İtalyanlar ayrılığı duyurdu

İtalya basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan SSC Napoli, kiralıktan dönecek oyuncular üzerinden yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor.

Özellikle Noa Lang, Rafa Marin ve Luca Marianucci’nun yeniden takıma katılması, kulübün gelecek sezon stratejisinde önemli rol oynayacak.

Haberde, geçtiğimiz sezon beklenen etkiyi yaratamayan ancak kiralık gittikleri takımlarda gelişim gösteren oyuncuların Napoli’ye daha olgun şekilde döneceği vurgulandı. Özellikle savunma oyuncusu Rafa Marin’in Villarreal CF formasıyla oldukça başarılı bir sezon geçirdiği ve artık daha hazır bir profil çizdiği ifade edildi. İspanyol stoperin lig, kupa ve Avrupa maçlarıyla birlikte yaklaşık 2400 dakika süre aldığı belirtildi.

NOA LANG, GERİ ÇAĞRILACAK

Hücum hattında Noa Lang’ın yeniden Napoli kadrosunda düşünülmeye başlandığı aktarıldı. Sezonun ikinci yarısını Galatasaray SK’da kiralık geçiren Hollandalı oyuncunun zaman zaman etkili performanslar sergilese de istikrar sorunu yaşadığı belirtildi. Buna rağmen Napoli yönetiminin oyuncunun yeteneğine hâlâ güvendiği ifade edildi.





4 GOLE KATKI SAĞLADI

Noa Lang, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 14 karşılaşmada görev aldı. Hücum hattında oynayan genç futbolcu, bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

YENİ TRANSFER ETKİSİ YARATACAK

Öte yandan haberde, Napoli’nin gelecek sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadroyu genişletmek istediği ve geri dönen oyuncuların “yeni transfer” etkisi yaratabileceği yorumu yapıldı.