Noa Lang, Galatasaray'da kalmak istiyor ama...

Haberin Devamı

Galatasaray'ın devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang sarı kırmızılı takımda kalmak istese de geleceği ile ilgili belirsizlik sürüyor.

Hollandalı yıldız bu sezon sarı kırmızılı forma ile çıktığı 18 maçta 2 gol, 3 asistlik performansa imza atarken geleceği ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bilmiyoruz. Geleceğin ne getireceğini göreceğiz” dedi.

Galatasaray Kulübü 30 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmezken Lang, Napoli’den sözleşmesini feshetmesini istemesine karşın olumsuz yanıt almıştı.

DÜNYA KUPASI’NI 4 GÖZLE BEKLİYORUM

26 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası ile ilgili, “Elbette Dünya Kupası’nı dört gözle bekliyorum. Umarım orada olacağım. Orada olacağıma büyük bir inancım var. Milli takımda her zaman varım, bu yüzden onu dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.