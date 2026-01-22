×
HABERLERSpor Haberleri

Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!

Güncelleme Tarihi:

Noa Lang, Galatasaray için İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 21:56

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Noa Lang'i taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Sarı-kırmızılılar, Lang için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Zorunlu olmayan 30 milyon Euro satın alma opsiyonu olacak.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 27 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

NOA LANG: ÇOK MUTLUYUM

Havalimanında basın mensuplarına konuşan Noa Lang şu ifadeleri kullandı:

Çok mutluyum burada olduğum için. Galatasaray, çok büyük bir kulüp. Taraftarlar, instagram'da çok mesaj attı. Beni en çok etkileyen şey kulübün büyüklüğü oldu.

İSTANBUL'DA YAŞADIM

Çocukken İstanbul'da yaşadım. Ben İstanbul'u zaten çok iyi biliyorum.

