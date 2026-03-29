Noa Lang açıkladı: Parmağıyla ilgili gerçek ortaya çıktı! 'Reklam panosuna tutunurken...'

#Galatasaray#Noa Lang#Hollanda
Noa Lang açıkladı: Parmağıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Reklam panosuna tutunurken...
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 19:01

Liverpool maçında parmağından sakatlanan Galatasaraylı Noa Lang, Hollanda Milli Takım kampında sakatlığına dair açıklamalarda bulundu.

Liverpool maçında yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından Hollanda Milli Takım kampına davet edilen Galatasaraylı Noa Lang, son durumuna dair açıklamalarda bulundu. 

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Lang'ın Norveç karşılaşmasında forma giyemeyeceğini, Ekvador maçında ise durumuna göre karar verileceğini açıklamasının ardından Hollanda Teknik Direktör Ronald Koeman da oyuncuyu Norveç maçı kadrosuna dahil etmemişti. 

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Hollanda basınından Telegraaf'ın aktardığına göre; Lang, Norveç maçının ardından yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Öte yandan Galatasaray cephesinde de oyuncusuyla sürekli iletişim halinde olduğu ifade edildi. 

"REKLAM PANOSUNA TUTUNMAK İSTEDİM"

Milli takım kampında Ziggo Sport'a konuşan Lang, sakatlık anını şu sözlerle anlattı: 

Reklam panosuna tutunmak istedim ama arkasında bir sürü çit vardı. Oldukça keskinlerdi. Parmağım çit ile reklam panosu arasında kesildi."

Noa Lang açıkladı: Parmağıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Reklam panosuna tutunurken...

"HER ŞEY YOLUNDA"

Parmağının koptuğu yönündeki iddiaları da yalanlayan Lang, "Dikiş atıldı ve parmağım hala tam olarak duruyor ve tamamen iyileşecek. Her şey yolunda. Medyayı bilirsiniz, kendi hikayelerini dünyaya yayarlar." ifadeleri kullanıldı. 

"FUTBOL İÇİN BACAKLARIMA İHTİYACIM VAR"

Sakatlığın günlük hayatını etkilediğini esprili bir dilde anlatan Hollandalı oyuncu, "Sağ elimi kullandığım için bir süre PlayStation oynayamıyorum ama geçecek. Bir de tuvalette de önemli bir detay. (Gülerek) Neyse ki futbol oynamak için sadece bacaklarıma ihtiyacım var." sözlerini sarf etti.

#Galatasaray#Noa Lang#Hollanda

