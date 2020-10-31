No Man's Sky, görsel iyileştirmelere odaklandı
Hello Games, geçtiğimiz gün No Man’s Sky’ın 10 Kasım’da Xbox Series X ve Xbox Series S’e; 12 Kasım’da PlayStation 5’e geleceğini duyurdu. Oyuna sahip kullanıcılar, yeni konsollara oyunu oynamak için ek bir ücret ödemeyecekler. Oyun, Microsoft’un bulut oyun hizmetine aktif aboneliği olan Xbox Series X / S kullanıcıları için Xbox Game Pass'te de mevcut.
Oyun, yeni konsollarda 4K çözünürlükte 60 FPS ile oynanabilecek. Yükleme ekran ve süreleri azalırken cross-play desteği de geliyor. PlayStation 5 versiyonunda ise DualSense’in haptik geri dönüş teknolojisi ve daha gerçekçi bir deneyim için Pulse 3D kablosuz kulaklık teknolojilerinden faydalanılacak. Bunun yanı sıra güncellemeyle PC kullanıcıları için de görsel iyileştirmeler gelecek.
Hello Games, PS5 ve Xbox Series X / S kullanıcılarına No Man’s Sky’a 32 kişiye kadar çok oyunculu oyun oynayabileceklerine dair söz de verdi. Bu söz yerine geldiği takdirde bu konsol oyuncuları için bir ilk olmuş olacak.
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