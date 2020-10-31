No Man's Sky, görsel iyileştirmelere odaklandı

Oyun, yeni konsollarda 4K çözünürlükte 60 FPS ile oynanabilecek. Yükleme ekran ve süreleri azalırken cross-play desteği de geliyor. PlayStation 5 versiyonunda ise DualSense’in haptik geri dönüş teknolojisi ve daha gerçekçi bir deneyim için Pulse 3D kablosuz kulaklık teknolojilerinden faydalanılacak. Bunun yanı sıra güncellemeyle PC kullanıcıları için de görsel iyileştirmeler gelecek.

Hello Games, PS5 ve Xbox Series X / S kullanıcılarına No Man’s Sky’a 32 kişiye kadar çok oyunculu oyun oynayabileceklerine dair söz de verdi. Bu söz yerine geldiği takdirde bu konsol oyuncuları için bir ilk olmuş olacak.