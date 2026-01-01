Nkunku, Fenerbahçe kararını verdi! 'Sürpriz olmazsa' transferde sona gelindi

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Milan'dan istediği Fransız yıldız Nkunku'ya dair La Gazzetta dello Sport, okuyucularına transfere dair son yaşananları duyurdu.

Konuya ilişkin yazılan haber şu şekilde oldu:









"Fenerbahçe’nin Christopher Nkunku için yürüttüğü temaslara şimdilik Fransız yıldız sıcak değil. Sarı-lacivertliler, Nkunku için ilk adımı telefonla iletişime geçerek atarken, Milan cephesi net bir duruş sergiliyor. Kırmızı-siyahlılar, geçen yaz Chelsea’ye ödenen 37 milyon euro + bonuslar ve komisyonlar dikkate alındığında, bonservisiyle ya da zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklif gelmesi halinde transfere onay vermeye hazır.

Haberin Devamı

Ancak asıl soru işareti Nkunku’nun kararı. 28 yaşındaki oyuncu, İstanbul ihtimaline şu aşamada mesafeli. Fenerbahçe’de kendisini bekleyen isim ise oldukça tanıdık: Domenico Tedesco. Leipzig döneminde kariyerinin zirvesini yaşayan Nkunku, Alman teknik adamla yeniden çalışacak olmanın cazibesini inkar etmiyor. Buna rağmen profesyonel açıdan Serie A’da, Milan gibi tarihi bir kulüpte forma giymekten memnun.

İTALYA MACERASI KÖTÜ BAŞLAMIŞTI

Nkunku’nun İtalya macerası kolay başlamadı. Chelsea'de kadro dışı kalması nedeniyle yaz hazırlık dönemini bireysel geçirmesi, Milan'a birkaç kilo fazlayla gelmesi, milli takımda yaşadığı sakatlığı ve Serie A’ya adaptasyon süreci Fransız yıldızı zorladı. Ancak Verona maçında attığı iki gol, onun için bir dönüm noktası oldu.

2025’in son maçında gösterdiği performans sonrası, “En zor günler geride kaldı” düşüncesi ağır basıyor. Önümüzde Dünya Kupası varken, ocak ayında yeni bir ülke ve ligde her şeye sıfırdan başlama fikri Nkunku’yu düşündürüyor.

FENERBAHÇE'DE BANKO, MILAN'DA REKABETE GİRECEK

Fenerbahçe’de Nkunku’nun tartışmasız ilk 11 oyuncusu olacağı kesin. Milan’da ise bunu kimse garanti edemiyor. Ancak Türkiye’ye transfer olması durumunda, Avrupa’nın beş büyük ligi sahnesinden ayrılacak. Chelsea ile Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanmış bir oyuncu için bu durum kariyer adına ciddi bir geri adım olarak görülüyor.

Haberin Devamı

Maddi tablo da çok farklı değil. Nkunku Milan'dan 5 milyon Euro kazanıyor, Fenerbahçe'nin bu rakamın çok üstüne çıkmayacağı biliniyor.

ALLEGRI VE TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK

Nkunku, teknik direktör Massimiliano Allegri’nin kendisine duyduğu güveni her fırsatta hissediyor. Allegri’nin basın önünde yaptığı övgüler, takım içindeki destekle birleşiyor. Verona maçında kazandığı penaltıyı kullanması için Modric ve Pulisic’in topu ona vermesi, Fransız yıldız için çok özel bir mesajdı.

Takım arkadaşlarının, antrenmanlarda moralsiz olduğu günlerde onu motive etmesi Nkunku’nun gözünden kaçmadı. Özellikle Maignan ve eski PSG’den arkadaşı Rabiot ile güçlü bir bağ kurmuş durumda. Milano’nun cazibesi de cabası. Paris ve Londra’dan sonra şehir hayatından oldukça memnun.

Haberin Devamı

MILAN AĞIR BASIYOR

Tüm bu nedenlerle Nkunku’nun karar terazisi şu an Milan’da kalma yönünde. Cagliari deplasmanında da Verona maçındaki gibi ağları sarsması halinde bu düşüncenin daha da güçlenmesi bekleniyor.

PLAN B: İKİNCİ FORVET

Eğer Nkunku sürpriz bir şekilde Fenerbahçe’ye “evet” derse, Milan rotayı ikinci forvet transferine çevirecek. Kırmızı-siyahlılar, tercihini mümkünse Serie A’yı bilen bir isimden yana kullanacak."