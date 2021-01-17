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GeriFutbol N'Koudou: "Şampiyonluk konuşmak için henüz erken"
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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2021 - 21:20 | Son Güncelleme:

N'Koudou: "Şampiyonluk konuşmak için henüz erken"

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N'Koudou: "Şampiyonluk konuşmak için henüz erken"
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Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında 2. golünü atan N'Koudou, mücadeleyi değerlendirdi.

Derbilerde alınan 3 puanın önemine dikkat çeken N'koudou, şampiyonluk konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti.

N'Koudou, "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bu galibiyet önemliydi. Maça konsantre başladık. Saha şartları istediğimiz futbolu oynamaya izin vermedi. Maçı hak ettik. Mücadele ettik. Herkes birbiri için savaşıyor. Golü benim ya da başkasının atması önemli değildi. Bu derbi atmosferleri farklıdır. Farklı oyunlar oluyor. Farklı savaşlar oluyor. Bu maçlara daha farklı hazırlanılır. İngiltere ve Fransa'da bu tarz maçları oynadım, kazanmak çok güzel. Fenerbahçe'yi deplasmanda, Galatasaray'ı burada yendik. İyi yoldayız, zirvedeyiz. Şampiyonluk konuşmak için henüz erken..." dedi.

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