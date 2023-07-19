NK Varazdin'den Tonio Teklic için Trabzonspor açıklaması!

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Trabzonspor, 23 yaşındaki Hırvat 10 numara Tonio Teklic'i transfer etmek çalışıyor. Teklic'in takımı NK Varazdin'in sportif direktörü Nikola Safaric, transferdeki son durumla ilgili Spor Arena'ya özel açıklamalar yaptı.

Tonio Teklic için tek talibin Trabzonspor olmadığını söyleyen Safaric; "Tonio Teklic’in büyük bir potansiyeli var. Kariyerinde büyük bir sıçrama yapmak için mükemmel bir şansı var. İyi oyununu sürekli tekrarlamak onun elinde. NK Varazdin’de takım için ne kadar çok şey yapabileceğini gösterdi. Teklic’le Trabzonspor ve diğer liglerden birkaç kulüp ilgileniyor. Görüşmeler hala devam ediyor. Masada sadece Trabzonspor’un teklifi yok ondan dolayı henüz hiçbir şey belli değil." dedi.

Safaric, Nenad Bjelica'nın Teklic ile ilgili görüşleri hakkında ise; "Bjelica, Teklic’i takımda istediğine göre yüksek bir beklentisi ve iyi düşünceleri var." ifadelerini kullandı.

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