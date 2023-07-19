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NK Varazdin'den Tonio Teklic için Trabzonspor açıklaması!

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#Transfer#Trabzonspor#Tonio Teklic
NK Varazdinden Tonio Teklic için Trabzonspor açıklaması
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 22:25

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarını yapan Trabzonspor'un Hırvat 10 numara Tonio Teklic transferini bitirmek üzere olduğu iddia ediliyordu. Hırvatistan ekibi NK Varazdin'in sportif direktörü Nikola Safaric, Teklic transferiyle ilgili Spor Arena'ya konuştu.

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Trabzonspor, 23 yaşındaki Hırvat 10 numara Tonio Teklic'i transfer etmek çalışıyor. Teklic'in takımı NK Varazdin'in sportif direktörü Nikola Safaric, transferdeki son durumla ilgili Spor Arena'ya özel açıklamalar yaptı.

Tonio Teklic için tek talibin Trabzonspor olmadığını söyleyen Safaric; "Tonio Teklic’in büyük bir potansiyeli var. Kariyerinde büyük bir sıçrama yapmak için mükemmel bir şansı var. İyi oyununu sürekli tekrarlamak onun elinde. NK Varazdin’de takım için ne kadar çok şey yapabileceğini gösterdi. Teklic’le Trabzonspor ve diğer liglerden birkaç kulüp ilgileniyor. Görüşmeler hala devam ediyor. Masada sadece Trabzonspor’un teklifi yok ondan dolayı henüz hiçbir şey belli değil." dedi.

Safaric, Nenad Bjelica'nın Teklic ile ilgili görüşleri hakkında ise; "Bjelica, Teklic’i takımda istediğine göre yüksek bir beklentisi ve iyi düşünceleri var." ifadelerini kullandı.

 

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#Transfer#Trabzonspor#Tonio Teklic