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Basketbol
Haber Giriş: 23.03.2021 - 21:10 | Son Güncelleme:

Nizhny Novgorod: 96 - Türk Telekom: 82

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Nizhny Novgorod: 96 - Türk Telekom: 82

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'ndaki 4. maçında Rusya temsilcisi Nizhny Novgorod'a deplasmanda 96-82 yenildi.

Novgorod kentindeki Nagorny Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-20 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 16 sayılık (52-36) üstünlükle gitti.

Üçüncü periyodu 76-57 üstün geçen Nizhny Novgorod, Türk Telekom'un son 10 dakikadaki çabasına rağmen mücadeleyi 96-82 kazandı.
Nizhny'nin ABD'li oyuncusu Shepherd, 32 sayı, 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu.

Ankara ekibinde ise Muhammed Baygül 18, Johnson, Dekker ve O'Bryant 12'şer sayı kaydetti.

Türk Telekom, gruptaki 3. yenilgisini alırken, bir maç eksiği bulunan Nizhny Novgorod ise 3'te 3 yaptı.

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