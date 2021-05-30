Niyazi Yelkencioğlu, Galatasaray Divan Kurulu başkanlığına aday oldu

Galatasaray Kulübü’nde 18 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için Niyazi Yelkencioğlu adaylığını açıkladı.



Galatasaray Kulübünde 2 dönem yönetim kurulu üyeliği ve 3 dönem de Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliği yapan Yelkencioğlu “ Birlikte sahip çıkacağız ve Birlikte Değer Katacağız” sloganı ile yola çıkarken ekibini tanıttı.

Değerli Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Azası Büyüğüm, Arkadaşım, Kardeşim,



Tüzüğümüzün 100.1 numaralı maddesine uygun şekilde, Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için adaylık başvurumun ardından, KIRMIZI renkli oy pusulası ile değerli Divan Kurulu Üyelerimiz Nedime Konuksever (7795), Merih Tüzün (6451), Özcan Karamahmutoğlu (9624) ve Boğaç Göncü’den (9163) oluşan heyetimizle bu şerefli göreve adayız.



19 ferdi Galatasaray Lisesi’nde okumuş bir aileden gelmekteyim. Ailemden gelen ve Galatasaray Lisesi yıllarında pekişen Galatasaray’ın temel ilkeleri, gelenekleri ve ortak üslubumuzun içerisinde yoğruldum. Olağanüstü bir mozaikten oluşan kıymetli üyelerimizin çeşitliliği ile büyük camiamızın parçası olmaktan her zaman gurur duydum.



Galatasaray Spor Kulübü’müze 2002-2006 ve 2015-2016 yıllarında Değerli Başkanlarımızın yönetimlerinde ve Sportif A.Ş.’de hizmetler vermiş olmanın onurunu taşıyorum. Yönetim Kurulları’ndaki bu görevlerim sayesinde, Galatasaray Spor Kulübü’müzün çalışma mekanizmalarına, sportif ve yönetsel altyapılarına, iç ve dış sorunlarının maddi ve manevi önemine vakıfım. Galatasaray Spor Kulübü’nün başarılarında Divan Kurulu’nun üstlenebileceği özel işlevini de, sorumluluğunu da yakından bilmekteyim.



Galatasaray Spor Kulübü’nün gündeminde yer alan Galatasaray Adası’ndan ve değerlendirilmeyi bekleyen diğer gayrimenkullerden amatör şubelerimize, UEFA’da beklenen düzenlemelerden yayın gelirlerine, rekabette olması gereken “fairplay”den Federasyonlarla olan ilişkilerimize bir çok kritik sorun bizleri bekliyor. Yönetimlerimizi bekleyen bu zorlu mücadelede, Divan Heyeti olarak her zaman olduğu gibi Divan Kurulumuzun asırlık tecrübesine binaen yol gösterici fikirlerimiz ile yardımcı olmaya çalışacağız.



Galatasaray Spor Kulübü Divanı’mızda elbirliğiyle, gönül birliğiyle, iç huzurun sağlandığı; birlik, beraberlik içerisinde tam bir sağduyu ve destek heyeti olarak çalışmak, siz değerli Divan Kurulu Üyelerimiz ile hep birlikte ulaşmamız gereken bir hedef olacaktır.



Ekteki broşürümüzde bizleri, duygu ve ve düşüncelerimizi biraz daha yakından tanıyacaksınız.



Yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi'nde, bütün hijyen koşulları sağlanarak yapılacak olan Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi’nde, sizlerin de KIRMIZI oy pusulalarını kullanarak bizi onurlandırmanızı ümit ederiz.



En derin saygı ve içten sevgilerimle Niyazi Yelkencioğlu-6888

BİZ KİMİZ?



Biz, GALATASARAY aşkıyla, GALATASARAY tutkusuyla yetişmiş, Sakin, Sağduyulu, Birleştiren ve Ortak Aklımızı Harekete Geçiren, Hayatlarında birçok başarıya imza atmış, GALATASARAY değerlerini özümsemiş, 40 yıldan fazla GALATASARAY geçmişi olan arkadaşlarınız, kardeşleriniziz. NEDEN BİZ?

Saygın ve Etkin bir Divan Heyeti olmak hedefiyle; GALATASARAY’ımızın DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAK, GALATASARAY’ımıza DEĞER KATMAK için ADAYIZ.

NASIL OLACAK?



HEP BİRLİKTE OLACAĞIZ/TEK SES OLACAĞIZ. Çünkü Tüm “GALATASARAY’a GÖNÜL VERENLER” değerlerimizdir.



SİZİ DİNLEYECEĞİZ, SESİNİZİ DUYURACAĞIZ. Çünkü Tüm GALATASARAYLILARIN fikirleri değerlidir. Tüm Kurumlarımız değerlerimizdir.



ANACAĞIZ, ONURLANDIRACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ. Çünkü Tüm SPORCULARIMIZ ve SPORTİF BAŞARILARIMIZ değerlerimizdir.



DEĞERLERİMİZİN KORUNMASI ve GELİŞTİRİLMESİ için VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ. Çünkü Köklü Tarihimiz, Dünyaca Tanınmış Markamız, Sportif Başarılarımız, Spor Komplekslerimiz, Sosyal Tesislerimiz, Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımız, GS Store’umuz başta olmak üzere; Maddi ve Manevi Tüm Varlıklarımız Değerlerimizdir.



NE ZAMAN?



HEMEN, ŞİMDİ BAŞLAYACAĞIZ.



Etkin, 3 yıllık bir Yol Haritası ile fikirlerimizi hep birlikte hayata geçireceğiz.



Özetle; GALATASARAY’ımızın TÜM DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAK Ve GALATASARAY’ımıza DEĞER KATMAK için çok çalışacağız… Bütün amacımız, birleştirici ve katılımcılığı teşvik eden çağdaş bir yönetim felsefesiyle, Divan Kurulu’muzun eşsiz potansiyelini ortak akla dönüştürmek, GALATASARAY’ımızın başarılarına başarı katacak bir Divan Heyeti oluşturmak ve GALATASARAY’ımıza hizmet etmektir.

Niyazi Yelkencioğlu (6888)



11.02.1955 Kandıra doğumlu

Eğitimi: Galatasaray Lisesi mezunu (1975) Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu (1980)



Çalışma Hayatı: 1981-1982 Çavuşoğlu Kozanoğlu Mali Analist 1982-1988 Enka Pazarlama Departman Müdürü 1988- ….Ereks İhracat A.Ş. kurucusu ve yönetim kurulu başkanı 1998- ….Yelkencioğlu Sigorta Ltd. Kurucusu ve yönetim kurulu başkanı 2012-…. Kandıra Mandacılık Ltd.Şti. kurucusu ve yönetim kurulu üyesi 2013-…..Bufala Süt Ürünleri A.Ş. kurucusu ve yönetim kurulu başkanı



Galatasaray Hayatı: 1999-2003 Galatasaraylılar Derneği yönetim kurulu üyesi (Cengiz Nayır ve Ahmet Yolalan Dönemleri) 2002-2006 Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi (Özhan Canaydın Dönemi) 2002-2005 ve 2015-2016 Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi (Özhan Canaydın, Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek Dönemleri)



Aile Hayatı: İsmet Yelkencioğlu (Robert Kolej ve Boğaziçi İşletme) ile 1981 den beri evli. Oğlu Eren Yelkencioğlu (Alman Lisesi ve Northwestern Universitesi USA)



Lisan: Fransızca ve İngilizce biliyor...

Nedime Canipek Konuksever (7795)



Eğitimi: Galatasaray Lisesi Mezunu (1984) Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi Mezunu (1990) Yönetim, girişimcilik, iletişim, havacılık alanlarında yurtdışı ve yurtiçinde çeşitli eğitim ve sertifika programları



Çalışma Hayatı: 2015’ten bu yana – Air Canada Türkiye, Doğu ve Guney Avrupa Bolgesi Genel Müdürü (Turkiye, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Slovakya, Slovenya, Bosna-Hersek, Sırbistan, Makedonya, Montemegro, Moldova, Arnavutluk) 1994-2015 Air France KLM Havayolları Genel Müdürü 1992-1994 Coats Viyella Yöneticilik 1990-1992 General Electric Medical – Yöneticilik



Galatasaray Hayatı: Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Yönetimi Başkan Yardımcısı Galatasaray Spor Kulübü – Divan Kurulu Üyesi Galatasaraylılar Derneği Üyesi Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı Üyesi Galatasaraylılar Derneği 2 dönem (4 sene) Yönetim Kurulu Üyeliği Galatasaray Spor Kulübü Sporcusu, Voleybol branşı



Aile Hayatı: Oğlu E.Batu Konuksever (Terakki Lisesi, The Hague University,Lahey, Hollanda)



Lisan: Fransızca ve İngilizce biliyor...

R. Merih Tüzün (6451)



1961, Yenişehir / Bursa doğumlu

Eğitimi: Galatasaray Lisesi (1981) ODTÜ İşletme (1987)



Çalışma Hayatı:1981-1994 Değişik seyahat acentalarında profesyonel rehberlik/acenta yöneticiliği 1994-2002 Renault-Mais Bölge Yöneticiliği / Filo, Özel Satışlar ve Ticari Araçlar Birimi Yöneticiliği / Yetkili Satıcı Risk Takip Birimi Yöneticiliği 2002-2006 Dacia Türkiye Kurucu Genel Müdürü 2006-2012 Renault-Mais Satış ve Şebeke Direktörü 2012-2013 Renault İran Ticari direktörü 2013-2016 Peugeot Türkiye Satış Direktörü 2016-2019 Değişik firmalarda yönetim kurulu danışmanlığı (AAI Yangın taahhüt – EDS Elektronik – PF Eğitim…) 2019- .. TNP Consultants / Fransa, Türkiye iş ortağı



Galatasaray Hayatı: İstanbul ve Ankara Galatasaraylılar Birliği, AGS üyesi GEV Mütevelli Heyeti üyesi



Aile Hayatı: Dilek Duman Tüzün’le evli (1987) (Galatasaray Lisesi / 1982 ve Boğaziçi Bilgisayar Müh. / 1987) Kızı Side Tüzün (1990) (Robert College, Sabancı Üniversitesi Endüstri Müh. Melbourne Üniversitesi MBA)



Lisan: Fransızca ve İngilizce biliyor...

Özcan Karamahmutoğlu (9624)



1962, İstanbul doğumlu

Eğitimi: Turizm Otelcilik Lisesi Turizm Otelcilik, Uppsala/İsveç



Çalışma Hayatı: 1986-1993 Papillon Restaurant kurucu ortak 1994-2002 Daily News Restaurant kurucu ortak 2008-2010Ali Sami Yen Stadı taraftar catering hizmetleri, Mecidiyeköy 2011-2021 Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena taraftar catering hizmetleri, Seyrantepe 2008-2012 Kuruçeşme Arena Konserleri, tüm alan resmi catering hizmetleri 2005 Şampiyonlar Ligi Finali taraftar festival alanları ve stat catering hizmetleri, Atatürk Olimpiyat Stadı/2005



Galatasaray Hayatı: Galatasaray Spor Kulübü Sicil Kurulu Üyeliği, 2015 -2018 dönemi



Aile Hayatı: Begüm Erdemli Karamahmutoğlu ile evli (1994 İzmir Özel Türk Koleji ) / (1998 Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) Oğlu Berk Karamahmutoğlu (ENKA İlkokulu 2.sınıf)



Lisan: İsveçce ve İngilizce biliyor...

Boğaç Göncü (9163)



1972, İstanbul doğumlu

Eğitimi: Galatasaray Lisesi mezunu (1991) İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu (1995)

Çalışma Hayatı: 1996-2000 Koç Finansal Kiralama A.Ş. – Pazarlama Sektör Yöneticisi 2000-2002 Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. – Pazarlama Bölüm Müdürü 2004-2012 Turkcell İletişim Hiz. A.Ş. – Pazarlama, Bireysel, Kurumsal Bölüm Müdürlükleri 2012-2013 Türk Telekom İletişim Hiz.A.Ş. – Kurumsal Pazarlama Direktörü 2013-2018 Sahibinden.com – Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı 2018’den beri Bircom A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi 2020’den beri Hub GYSO A.Ş. – Genel Müdür & Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. 2020’den beri STRS Teknoloji Yatrıımları A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye’nin En Başarılı 30 Pazarlama Yöneticisi - Capital TR, Istanbul, 2017 Türkiye’nin Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi - Fortune TR, Istanbul, 2018 Marketing Executive of the Year – Stevie’s Buisness International, London, 2018



Galatasaray Hayatı: 1979-1981 Lisanslı Yüzücü (Kulüp - Kalamış) 1984-1987 Lisanslı Basketbolcu (Lise ve Kulüp) 1989-1991 Lisanslı Kayakçı (Lise) 1988-1991 Galatasaray Lisesi Kültür Kolları Organizasyon Komitesi Üyesi 1991 Galatasaray Lisesi Mezunu Galatasaray Lisesi Mezunlar Derneği Üyeliği

Aile Hayatı: Eşi Lelani Bugay Göncü ile 2008’den beri evli. (TAC (1996), Bilkent Finans (2001) Oğlu Alp Göncü (Özel Sezin Okulları 4.sınıf)

Lisan: Fransızca ve İngilizce biliyor...

YOL HARİTAMIZ

1. Tüzüğümüzü iyi bilen, uygulayan, Divan Heyeti’mizin kulüpteki etkinliğini ve saygınlığını arttıran bir Divan Heyeti için çalışacağız.

2. Divan Toplantılarına katılımı ve verimini artırmak için toplantılarımızı on-line yayınlamaya devam edeceğiz.

3. Fikirlerin daha etkin toplanması, önceliklendirilmesi ve değerlendirilmesi için teknolojiyi daha etkin kullanacağız.

4. Yıpratıcı değil yapıcı, kişisel veya şahsa yönelik değil, kuruma, makama, işleyişe yönelik eleştirileri ve önerileri destekleyeceğiz.

5. Divan Üyelerimizden veya Divan dışından, alanında uzman kişileri (teknoloji, ekonomi, spor yönetimi gibi güncel konularla ilgili) deneyimlerini paylaşmak için “Divan Sohbetleri”ne davet edeceğiz.

6. Divan Kurulu Üyelerimizin beklentilerine ve önerilerine uygun şekilde tüzüğümüzün güncellenmesi için çalışacağız.

7. Divan Üyelerimizi daha iyi tanımak için dijital insan kaynağı envanterimizi oluşturacağız.

8. Bu sayede Divan Kurulu’muzun potansiyelini, kulübümüzün daha fazla yarar sağlayabileceği bir kaynağa dönüştürmek ve her biri kendi uzmanlık alanlarında çok değerli olan Divan Üyelerimizin Galatasaray’ımıza katkılarını arttırmak için çalışacağız.

9. Tüm kurumlarımızın birbirine daha yakın ve daha koordine olması için çalışacağız.

10. Sporcularımızı ve sportif başarılarımızı düzenli şekilde ve layıkıyla onurlandıracağız.

11. Amatör Branşlarımızın gelişmesi için sorumluluk alacağız, gündem oluşturacağız ve başarılarını ödüllendireceğiz.

12. Her bir Divan Heyeti üyesinin öncülüğünde, sportif ve idari bir alanla ilgili çalışma grupları oluşturarak ilgili branşları ve idari alanları düzenli ve yakından takip edeceğiz. İlgili Divan Kurulu üyelerimizi de çalışmak istedikleri gruplara davet ederek düzenli takip ve katkılarını sağlayacağız.

13. Diğer kulüplerin Divan Heyetleri ile iletişim içinde olarak, Fairplay’i desteklemek için çalışacağız.

14. GS Divan Heyeti Ödülleri; “Fairplay Ödülleri” organizasyonunu geliştireceğiz.

15. GS Önemli Günler Takvimi’ni güncelleyerek, kutlama, hatırlatma, onurlandırma ve benzeri önemli tarihleri dijital ortamda derleyeceğiz ve paylaşıma açacağız.

16. Dijital varlıklarımızda daha etkin olmak için çalışacağız.