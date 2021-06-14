Niyazi Yelkencioğlu: "Değerlerimize sahip çıkıp Galatasaray’a değer katacağız"

G.Saray’da Divan Kurulu Başkanlığı’na aday olan Niyazi Yelkencioğlu herkesi kucaklayacak bir yönetim anlayışı içinde olacaklarını söyledi. Kulüpte önce hem yönetim kurulu üyeliği yapan hem de 3 dönem Sportif A.Ş.’de görev alan Yelkencioğlu, Hürriyet’e şu açıklamaları yaptı:

BiRLiKTE SAHiP ÇIKACAĞIZ

“Seçim bildirgemizde yer alan sloganımızla vurguladığımız gibi hep birlikte sahip çıkacağız, hep birlikte değer katacağız. Bunun için de

herkesi kucaklayacak, dinleyecek, anlamaya çalışıp G.Saray’ın hedefleri doğrultusunda ‘asgari müştereği’ arayıp bulacak bir felsefe ortaya koyacağız. Bunu da G.Saray ilkelerinden, geleneklerimizden feyz alarak, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı olarak yapacağız. Öncelikli hedefimiz, değerlerimize sahip çıkmak ve G.Saray’ımıza değer katmak. Birikimli, deneyimli, liyakatli ve değerli üyelere sahip olmak G.Saray için çok büyük bir şans; seçildiğimiz takdirde bunun hakkını ve karşılığını verecek yolları ve yöntemleri hemen uygulamaya koyacağız.

16 MADDELiK YOL HARiTASI

Bu yolları 16 maddelik bir yol haritası ile belirledik. Bazıları; çalışma grupları, alanında uzmanları konuk edeceğimiz divan sohbetleri ve Avrupa ve dünyadaki başarılı sportif idari ve mali örneklerin incelenmesi ve paylaşılması yönünde olacak.”

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