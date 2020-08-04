Nitr0, Team Liquid'den ayrıldı

Öncesinde DBLTAB.com’dan Jarek”Dekay”Lewis’in yazdığı bu haber, Team Liquid tarafından resmi olarak doğrulandı. 2015’ten beri takımda olan nitr0, 5 yıl öncesine ait Team Liquid’den aynı kalan son kişiydi. Çok sayıda kadro değişikliğinin yarattığı kan kaybından beri Nitr0, Team Liquid’i Kuzey Amerika’da CSGO’da büyük bir güç haline getirmek için entry fragger, in-game leader ve AWPer gibi birçok rol üstlendi. Team Liquid ile olan görev süresi boyunca ekibin, Danimarka Devleri Astralis, Fransız tarafı Vitality ve diğerleri gibi çeşitli rakipleri yenmesine yardımcı oldu.

Team Liquid altında, ESL Cologne 2019’da Team Vitality ile yaptığı En iyi 5 serisinde birçok alışılmadık koşulların üstesinden gelip kazanmalarına yardım etmişti. Nitr0 turnuvayı 1.16 gibi muhteşem bir puanla bitirmişti. Nitr0’nun Team Liquid’e olan sadıklığı altında, Intel Grand Slam Sezon 2 ile birlikte gittikleri IEM XIV’de 100 bin dolarlık ikramiyesini ve ardından ESL Köln 2019’da şampiyonluğunu taçlandırmadan önce DreamHack Masters Dallas 2019 ve ESL Pro Lig S9 finallerini kazandı.

Nitr0’nun kadrodan ayrılmasıyla 19 yaşındaki dahi Micheal ”Grim” Wince, bir yorumda teyit edildiği gibi gelecek hafta yapılması planlanan DreamHack Open Summer 2020 Kuzey Amerika’da Team Liquid kadrosu altında oynamaya başlayacak.

Nitr0’nun kadrodan gitmesiyle, Team Liquid’in yeni kadrosu şu şekildedir:

Jonathan “EliGE” Jablonowski

Russel “Twistzz” Van Dulken

Keith “NAF” Markovic

Jake “Stewie2K” Yip

Micheal “Grim” Wince (DreamHack Open Summer NA 2020 için)

Eric “adreN” Hoag (Takım Koçu)

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