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Haber Giriş: 02.01.2021 - 15:07 | Son Güncelleme:

Nissan Skyline, Rocket League’e geri geliyor mu?

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Nissan Skyline, Rocket League’e geri geliyor mu?
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Rocket League’e eski araçlardan bazılarının geri gelmesiyle birlikte Nissan Skyline için de umutlar yeşerdi.

Rocket Legue’in pek çok oyuncusu son zamanlarda Battle Cars talep artışıyla birlikte Nissan Skyline’ın oyuna geri gelip gelmeyeceğini soruyor. Geliştiriciler, oyunculara en sevdikleri NFL etiketlerini ve gerçekte var olan araçları satın alma fırsatını vermişti. Bu gelişmeyle birlikte pek çok oyuncu, ROcket League’e Nissan Skyline’ın gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Nissan Skyine, Hızlı ve Öfkeli’den Brian O'Conner’ın kullandı araç Nissan Skyline GT-R R34’ın bir replikası. Bu araç tüm film serisindeki en ikonik araçlardan biri. Paul Walker’ın 2013’te ölmesiyle birlikte araç filmin hayranları için daha derin anlamlar ifade ediyor.

Geçmişte mağazada bulunan ve geri gelen Animus GP gibi araçların olması, Skyline’ın da geri geleceği umudunu artırdı. Ancak henüz geliştiricilerden bu yönde bir açıklama gelmiş değil.

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