Nissan Skyline, Rocket League’e geri geliyor mu?

Rocket Legue’in pek çok oyuncusu son zamanlarda Battle Cars talep artışıyla birlikte Nissan Skyline’ın oyuna geri gelip gelmeyeceğini soruyor. Geliştiriciler, oyunculara en sevdikleri NFL etiketlerini ve gerçekte var olan araçları satın alma fırsatını vermişti. Bu gelişmeyle birlikte pek çok oyuncu, ROcket League’e Nissan Skyline’ın gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Nissan Skyine, Hızlı ve Öfkeli’den Brian O'Conner’ın kullandı araç Nissan Skyline GT-R R34’ın bir replikası. Bu araç tüm film serisindeki en ikonik araçlardan biri. Paul Walker’ın 2013’te ölmesiyle birlikte araç filmin hayranları için daha derin anlamlar ifade ediyor.

Geçmişte mağazada bulunan ve geri gelen Animus GP gibi araçların olması, Skyline’ın da geri geleceği umudunu artırdı. Ancak henüz geliştiricilerden bu yönde bir açıklama gelmiş değil.

This weekend is the last chance to purchase the @NFL Fan Pack! Grab it in the item shop, equip your favorite team and lead them to victory this week. pic.twitter.com/O89GrTiUDE