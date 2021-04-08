Nisan 2021 İçin Xbox Game Pass Oyunları Duyuruldu

Geçtiğimiz ay Microsoft birçok Bethesda yapımını (20 adet) Game Pass sahiplerine sunmuş ve EA Play de Game Pass sahiplerinin erişimine açılmıştı. Microsoft ayrıca Oblivion ve Fallout New Vegas gibi 16'dan fazla Xbox ve Xbox360 oyununu Game Pass sahiplerine geriye dönük uyumluluk programıyla sunmuştu.

Peki bu ayın Game Pass'e eklenen iki oyunu nasıl?

Bir ilke imza atılarak Sony'nin özel oyunlarından biri olan MLB: The Show 21 çıkış gününde Xbox platformuna da sunuluyor. MLB bir sanal beyzbol oyunu ve 2006'daki ilk çıkışından bu yana Sony'nin özel yapımlarından biri.

MLB The Show 21, seriyi bir sonraki video oyun konsolu jenerasyonuna sayısız yenilik, geliştirme ve optimizasyonla taşımayı başarıyor. Nokta atışı kıvamında oyun mekanikleri, yeni saha mekanikleri ve oyuncunun seçimine bırakılan birçok oyun stili bunlardan bazıları.

Bir bilimkurgu savaş oyunu olan Outriders ise 1 Nisan'da Xbox Game Pass'e çıkışını yapan bir diğer oyun. Kooperatif rol yapma oyunu olan ve üçüncü kişi kamerası üzerine kurulu Outriders, People Can Fly stüdyosu tarafından geliştiriliyor ve Square Enix tarafından yayınlanıyor. Oyunun çıkışı 1 Nisan'da gerçekleşti ve şimdilik oyunculardan geçer not almayı başardı. Oyunun genel yapısını özetlemek gerekirse Destiny ve Division'ın bir karması diyebiliriz. Savaş ve güç hissi tatmin edici, ancak şimdilik içerik yeterliliği açısından bazı sıkıntılar var. Yine de oyunun temelinin güçlü olması ileriye yönelik olarak umut veriyor. Yapımcılar da yeni güncellemelerin, içeriklerin ve hata düzeltmelerinin yolda olduğunu doğrulamış durumdalar.

Xbox Game Pass sahipleri oyunu çıkış tarihinde küçük bir ücret karşılığı oynayabildikleri ve daha sonra satın alma kararını verebildikleri için şanslılar.