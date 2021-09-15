Nirvana'da ilk kupa Antalya Güneşi'nin!

Nirvana Cosmopolitan Hotel bünyesindeki Cosmos Sports Center’da gerçekleşen turnuvada alınan sonuçlar şöyle

1. Antalya Güneşi: 78 – Mersin BŞB GSK: 71

2. Mersin BŞB GSK: 58 – Emlak Konut: 61

3. Antalya Güneşi: 71 – Emlak Konut: 70

İlk iki günün kazananları Antalya Güneşi GSK ve Emlak Konut arasındaki final özel bir mücadeleye sahne oldu. Son iki hücumda serbest atışlardan 5 sayı bulan ev sahibi ekip galibiyete ulaşan taraf oldu. Ödül töreninde Kilit Hospitality Group Sportif Direktörü Burçin Badem Şampiyonluk Kupasını Antalya Güneşi Kaptanı Melike Bakırcıoğlu’na, ikincilik Kupasını ise Emlak Konut Kaptanı Gülşah Çelebi’ye verdi.

SPOR TURİZMİNDE NİRVANA İMZASI

Akdeniz turizminde başarıyla yer alan Kilit Hospitality Group bünyesindeki Nirvana Cosmopolitan Hotel, 2021 yılından itibaren yepyeni çehresi, 579 yeni odası, çok amaçlı spor salonları, çim futbol sahaları, tenis kortları, fitness salonları, yenilenmiş SPA merkezi, koşu parkurları ve 2000 kişilik Kongre Merkezi’yle spor turizminin hizmetinde olacak.

COSMOS SPORT CENTER

FIBA normlarına uygun parke zeminli (4 adet), ve CEV normlarına uygun poliüretan zeminli (1), ses geçirmez paravan duvarlar sayesinde tüm sahalarda aynı anda maç yapabilecek ses yalıtımlı, toplam 5 sahalı 21 m eninde 200 m uzunluğunda spor salonu…

• Yükseklik ayarlı 15 antrenman, 10 maç olmak üzere toplam 25 adet basketbol potası,

• Yaz-Kış İklimlendirme ve Havalandırma Altyapısı

• Sağlık Odası,

• Soyunma Odaları (16 adet),

• Toplantı Odası,

• Spor Salonuna özel iki adet fitness merkezi,

• Canlı TV yayınlarına uygun “Class1” LED ışıklandırma,

• Her sahaya özel skorbor