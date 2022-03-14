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Nirvana Turkish Masters'ta şampiyon Judd Trump

#Nirvana Turkish Masters#Judd Trump#Türkiye Bilardo Federasyonu
Nirvana Turkish Mastersta şampiyon Judd Trump

Dünya Snooker Federasyonu ile Türkiye Bilardo Federasyonu iş birliğinde ilk defa Türkiye'de gerçekleştirilen Dünya Snooker Turnuvası (World Snooker Tour WST) Nirvana Turkish Masters'ta şampiyonluğu, İngiliz Judd Trump kazandı.

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Rakibine 10-4 üstünlük kuran Trump, Dünya Snooker Turnuvası Nirvana Turkish Masters'ın şampiyonluğunu elde ederken kupasını Türk seyircilerin önünde kaldırdı.

"ÇOK ÖZEL BİR ŞAMPİYONLUK"

Türkiye'de çok güzel ağırlandığını ve kendisi için özel bir şampiyonluk olduğunu söyleyen Judd Trump, “Türkiye’deki ilk turnuvamızda hafta boyunca müthiş destek aldım. Birçok Türk taraftar sosyal medya üzerinden bana ‘ilk şampiyon sen olacaksın’ diyordu. Benim için zor geçen sezonda çok özel bir şampiyonluk. Bizi burada çok güzel ağırladılar. Kusursuz bir organizasyondu.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

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#Nirvana Turkish Masters#Judd Trump#Türkiye Bilardo Federasyonu

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