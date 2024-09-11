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Nirvana Basketball Weeks’te şampiyon Karşıyaka!

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#Basketbol#Galatasaray#Karşıyaka
Nirvana Basketball Weeks’te şampiyon Karşıyaka
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 22:13

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD)’ın kuruluşunun 20. Yılında bu yıl 17. kez düzenlenen TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası’na geçtiğimiz yıl olduğu gibi Nirvana Cosmopolitan Hotel ev sahipliği yaptı.

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Nirvana Basketball Weeks kapsamında Cosmos Sports Center’da 9 - 11 Eylül tarihleri arasında Anadolu Efes, Galatasaray ve Karşıyaka’nın katılımıyla gerçekleşen turnuvanın son maçı Galatasaray – Karşıyaka arasında oynandı.

Galatasaray karşısında özellikle ikinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Coach Ufuk Sarıca’nın ekibi 2/2 yaparak Antalya’dan mutlu dönmeyi başardı.

Özellikle Galatasaray’ın yaptığı basit top kayıplarını (9) iyi değerlendiren Karşıyaka, ikinci çeyrekte 9 sayılık farkı yakaladı (39-31). Galatasaray Livingston ve Cummings’in reaksiyonuyla rakibini yakalamayı başardı.

İlk yarı 41-38 İzmir temsilcisinin liderliğiyle sona erdi. İkinci yarıya Karşıyaka daha sert başladı ilk 5 dakikada 13-6’lık üstünlükle 54-44’ü yakaladı. Özellikle Karşıyaka adına Leroy Webb, hem savunma hem de hücumda dikkat çeken isimdi. Çeyreğin sonlarına doğru üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka son 10 dakikaya 66-51 önde girdi. Son çeyrekte de tempoyu ve skoru da koruyan Kaf Kaf Şampiyon olmayı başardı. Maç skoru 83 – 71 oldu. Maçın oyuncusu Daron Russel Maçın Oyuncusu MVP Daron Russel seçildi.

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Nirvana Basketball Weeks’te şampiyon Karşıyaka

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#Basketbol#Galatasaray#Karşıyaka

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