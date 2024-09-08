Nirvana Basketball Weeks’te geri sayım başladı

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TÜBAD (Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği) ve TBF (Türkiye Basketbol Federasyonu) desteğiyle düzenlenen bu büyük organizasyon, Cosmos Sports Center ve Nirvana Cosmopolitan Hotel ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Bu yılki etkinlikler kapsamında, 9 - 11 Eylül tarihleri arasında Cosmos Sports Center’da 17. TÜBAD Mehmet Baturalp Erkek A Takım Turnuvası yapılacak.

Basketbolseverlere üst düzey bir rekabet sunacak turnuvada, Türkiye'nin en başarılı basketbol takımları kıyasıya mücadele edecek.

Turnuvanın programı şu şekilde:

9 Eylül Pazartesi 20.00: Anadolu Efes – Karşıyaka

10 Eylül Salı 20.00: Galatasaray – Anadolu Efes

11 Eylül Çarşamba 15.30: Karşıyaka – Galatasaray

Bu heyecan dolu maçlar, TRT Spor ve TRT Yıldız kanallarında canlı yayınlanacak. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Miracle Sports kanalı da maçların yayınına ev sahipliği yapacak.

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Basketbol tutkunları için kaçırılmayacak bu büyük turnuva, hem sahada hem de ekran başında yoğun ilgi görecek.

Nirvana Basketball Weeks, eylül ayı boyunca sporun ve eğlencenin iç içe geçtiği dolu dolu bir program sunarak, basketbolun birleştirici gücünü Antalya’da bir kez daha ortaya çıkaracak.