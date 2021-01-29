Nintendo’nun, Bozuk Joy-Con'lar İle Başı Dertte Olabilir

Bir konsolun bu kadar yaygın olması, sistemdeki en ufak problemin bile milyonlara ulaşabilmesi anlamına geliyor. Switch’teki problem ise Joy-Con’ların istemsizce hareket etmesi. Kullanıcının müdahalesi dışında gerçekleşen Joy-Con Drift problemiyle karşılaşmak çok da ender görünen bir şey değil. Hem normal hem Lite sürümde görülebilen bu problemin sebebinin ise kullanılan materyal veya üretim bandındaki bir problem olduğu düşünülüyor.

Binlerce şikayet sonrasında Nintendo’nun resmi özür yayınlayıp kullanıcılara garanti kapsamında değişim yapıp opsiyonlar sunsa da, Avrupa Tüketici Organizasyonu (European Consumers Organization (BEUC))’na göre bu işlem bu kadar basit çözülmüyor. Avrupa’da Joy-Con Drift problemini kapsayan 25.000’den fazla şikayetin bulunduğunu tespit eden kurum, Nintendo’nun sorunu çözmek için yeterli vakti olmasına karşın, böyle bir girişimde bulunmadığını belirtiyor. Uzmanların incelemesine göre aldıkları notlarda şu ibare yer alıyor “Nintendo yakın zamanda kontrolcü dizaynını değiştirdi, ancak problemi çözecek bir işlemde bulunmadı.”

BEUC’un Genel Müdür Yardımcısı Ursula Pachl, konuyla ilgili Nintendo’nun bütün sorunlu ürünleri tamir veya değişim yapması gerektiği, buna ek olarak kullanıcıların bu ürünün potansiyel sorunu hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Nintendo, gereklilikleri yerine getirmemesi halinde kendisini BEUC tarafından açılmış ticari bir davanın içinde bulabilir. Şirket, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değil.