Nintendo, Smash espor sahnesini engellemeye mi çalışıyor?

Özetle Nintendo, The Big House turnuva organizatörlerine etkinliği iptal etmelerini söyledi. Bunu ise organizatörleri Smash Melee'nin "yasadışı ve değiştirilmiş" kopyalarını kullandıkları iddiasıyla etkinliği iptal etmeye zorladı. Baskıcı bir şekilde etkinliklerini iptal etmeye zorlanan Big House, Nintendo'nun Smash esport sahnesini bastırmak için yaptığı son hareketti. Bunun sonrasında Twitter'da oyunun severleri #FreeMelee hareketiyle, Nintendo’ya değişim çağrısında bulundu.

Bununla birlikte kimliğini gizli tutan ve içeriden bilgilere sahip olan anonymoussmasher isimli bir Twitter kullanıcısı, Nintendo’nun yıllar boyu rekabetçi Smash sahnesini nasıl bastırdığını açıkladı.





