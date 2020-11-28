Nintendo, Smash espor sahnesini engellemeye mi çalışıyor?
Smash topluluğunun 2020’den beri doğrulmayan beli giderek bükülmeye devam ediyor. Pandemi sebebiyle Smash World Tour’un iptalinin ardından Nintendo ve hayranlar arasında bir çekişme başladı.
Özetle Nintendo, The Big House turnuva organizatörlerine etkinliği iptal etmelerini söyledi. Bunu ise organizatörleri Smash Melee'nin "yasadışı ve değiştirilmiş" kopyalarını kullandıkları iddiasıyla etkinliği iptal etmeye zorladı. Baskıcı bir şekilde etkinliklerini iptal etmeye zorlanan Big House, Nintendo'nun Smash esport sahnesini bastırmak için yaptığı son hareketti. Bunun sonrasında Twitter'da oyunun severleri #FreeMelee hareketiyle, Nintendo’ya değişim çağrısında bulundu.
Bununla birlikte kimliğini gizli tutan ve içeriden bilgilere sahip olan anonymoussmasher isimli bir Twitter kullanıcısı, Nintendo’nun yıllar boyu rekabetçi Smash sahnesini nasıl bastırdığını açıkladı.
How Nintendo Has Hurt the Smash Community— anonymoussmasher (@anonymoussmash2) November 24, 2020
Read: https://t.co/BS5aqOFbK3
Bilgi sızdıran kişi, The Big House aleyhine durdurma ve vazgeçme emri yayınlanmadan önce bilgilere sahip olmasına rağmen, yayınlamak için uygun zamanın şimdi olduğunu düşündüğünü belirtiyor.
Anonim kullanıcının yazdığı uzun metinde, Nintendo’nun kendisiyle rekabetçi bir espor sahnesi yaratmak için ilgili olan bazı firmalara karşı ‘ghosting’ yani sebep belirtmeden birden iletişimi kesmek ve ortaklık tekliflerini görmezden gelmek gibi şeyler yaptığını söyledi. Bu şirketlerin arasında Red Bull, HTC, Major League Gaming ve Twitch gibi büyük isimler de yer alıyor.
“Twitch, 2015'ten beri Smash 4 ve Melee dâhil olmak üzere Smash için onaylanmış bir sahne yaratmak için Nintendo ile görüşüyordu. Twitch, bu anlaşmayla ortaklığın maliyetleri için yılda milyonlarca dolarlık bütçe ayıracakken, Nintendo finansal katkı sağlamayacak olmasına rağmen ligde marka sahibi olacaktı. 2018 senesinde firmalar bir anlaşmaya vardı. Bu sadece sözlü bir anlaşma ya da iyi niyetle yapılmış bir anlaşma değildi. Hem Melee hem de Smash 4 için planları hayata geçirmeyi amaçlayan yazılı bir anlaşmaydı.”
Ancak tam da o sene Nintendo Smash Ultimate’i çıkardı. Bununla birlikte Twitch’in etkinlikler düzenlemeyi planladığı diğer oyunlar ilgi kaybetti.
Bundan sonrasında ise Twitch’in bazı yayıncılara Project M’e olan desteklerini kesmeleri halinde yaşayacakları kaybı ödeyeceğini söylediğini ve sonrasında bu yayıncılara ‘ghosting’ uygulayarak geri dönmediği söylendi. Project M ise Smash Bros Brawl’ın modifiye edilmiş orijinal olmayan bir versiyonu. Bu yüzden Nintendo ile anlaşmaya varmaya çalışan Twitch’in taklit oyunların turnuvalarının yayınlanmasını engellemeye çalışması kimileri tarafından mantıklı karşılansa da izledikleri yöntem takdir görmedi.
Tüm bu söylenti ve iddialara rağmen Nintendo’dan Smash severler için hiçbir açıklama gelmedi.
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