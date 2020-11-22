Nintendo, Animal Crossing: New Horizons yönergelerini güncelledi

Bunun üstünden çok zaman geçmeden Nintendo, Animal Crossing: New Horizons’ın yönergelerini güncelledi. Tahmin edilebileceği gibi yapılan değişiklikler oyun içeriğinin propaganda veya reklam amaçlı kullanılmasını kısıtlamaya yönelik. Nintendo’nun yaptığı açıklama şu şekilde:

“Dünyada birçok insanın Nintendo Switch’te Animal Crossing: New Horizons ile iyi vakit geçirdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bizi desteklediğiniz ve böyle bir kitle yaratmamızı sağladığınız için teşekkür ederiz.

Hizmetlerimiz ve ürünlerimiz kişisel kullanım için üretilmiş olsa da bazı durumlarda bazı şirket ve organizasyonların oyundan referanslar kullanarak işleriyle alakalı paylaşımlar yaptığını görebiliyoruz. Bu nedenle, oyunu eğlence amaçlı kullanan milyonlarca insanın deneyimini ve haklarını korumak adına bu işletmeler, kuruluşlar ve onları temsil eden herkes için güncellediğimiz yönergeyi paylaşmak istiyoruz.

Bu yönergeler dâhilinde faaliyetinizin söylenenlere uymadığını, oyun topluluğuna zarar verdiğini veya kötü bir etkiye sahip olduğunu görürsek, bu faaliyetleri veya içeriklerimizin kullanımını durdurmanızı isteyebiliriz. Ve oyunu kullanımınızı yasaklamak gibi gerekli görülen önlemleri alabiliriz.

Yönergeler, özel tasarımlar ve Dream Address oluşturmaya, diğer oyuncuları davet etmeye ve ayrıca aile dostu internet sitelerine ve sosyal ağlara resim ve video yüklemeye yeşil ışık yakıyor.”

Yönergeler aynı zamanda işletmelerin ve kuruluşların oyunun aile dostu yaş derecelendirmesine uygun içerik ve faaliyetlere bağlı kalması, ayrımcı veya saldırgan herhangi bir şeyden kaçınması ve bunu para kazanmak için kullanmaması gerektiğini de söylüyor.

Animal Crossing: New Horizons, bu senenin başlarında Çin’deki protestolar için de kullanıldığı için hükümet tarafından yasaklanmıştı. Bununla birlikte Amerikan seçimlerinde kampanya yürütmek

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