Ninjas in Pyjamas marka imajını değiştiriyor

En ünlü espor organizasyonlarından biri olan Ninjas in Pyjamas, daha bilinen haliyle NiP, yeni logo ve takım renkleriyle marka imajını yeniledi. Marka imajının yenilenmesi operasyonu marka danışmanlığı şirketi Motto tarafından yönetildi. Yapılan açıklamaya göreyse organizasyon bundan sonra Ninja temasına daha da ağırlık verecek.

We are Ninjas in Pyjamas. This is our time.#GONINJAS pic.twitter.com/zmqnSGaVUW