Ninjas in Pyjamas marka imajını değiştiriyor

En ünlü espor organizasyonlarından biri olan Ninjas in Pyjamas, daha bilinen haliyle NiP, yeni logo ve takım renkleriyle marka imajını yeniledi. Marka imajının yenilenmesi operasyonu marka danışmanlığı şirketi Motto tarafından yönetildi. Yapılan açıklamaya göreyse organizasyon bundan sonra Ninja temasına daha da ağırlık verecek.

We are Ninjas in Pyjamas. This is our time.#GONINJAS pic.twitter.com/zmqnSGaVUW — Ninjas in Pyjamas (@NIPGaming) January 25, 2021

2000 senesinde kurulan NiP, en uzun süredir aktif espor organizasyonlarından biri. Organizasyon, özellikle Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) alanındaki başarılarıyla tanınıyor. Marka imajı yolunda gidilen bu değişiklik ise organizasyon tarihinde ilk oldu.

Ninjas in Pyjamas, şu andaaktif CS:GO, Rainbow Six Siege, Valorant ve FIFA takımına sahip.