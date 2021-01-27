MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriNinjas in Pyjamas marka imajını değiştiriyor
GerieSpor Ninjas in Pyjamas marka imajını değiştiriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
eSpor
Haber Giriş: 27.01.2021 - 14:13 | Son Güncelleme:

Ninjas in Pyjamas marka imajını değiştiriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ninjas in Pyjamas marka imajını değiştiriyor
Abone Olgoogle-news

Ninjas in Pyjamas, marka imajı değişikliği yapıyor.

En ünlü espor organizasyonlarından biri olan Ninjas in Pyjamas, daha bilinen haliyle NiP, yeni logo ve takım renkleriyle marka imajını yeniledi. Marka imajının yenilenmesi operasyonu marka danışmanlığı şirketi Motto tarafından yönetildi. Yapılan açıklamaya göreyse organizasyon bundan sonra Ninja temasına daha da ağırlık verecek.

2000 senesinde kurulan NiP, en uzun süredir aktif espor organizasyonlarından biri. Organizasyon, özellikle Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) alanındaki başarılarıyla tanınıyor. Marka imajı yolunda gidilen bu değişiklik ise organizasyon tarihinde ilk oldu.

Ninjas in Pyjamas, şu andaaktif CS:GO, Rainbow Six Siege, Valorant ve FIFA takımına sahip.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle