Ninja’dan ebeveynlere çağırı

Fortnite yayınları sayesinde üne kavuşan Ninja, oyun yayıncılığı sektöründe önemli bir yere sahip. Başarısı ve internetteki yeri göz önüne alındığında milyonlarca çocuğun onu rol model olarak görüyor ve bu yüzden kameralar içinde sergilediği her hareket çok önemli sayılıyor.

Toksik davranışlar, çevrimiçi oyun ortamlarında gerçek hayattakinden çok daha fazla görülüyor. Bu toksik davranışlar sonucu pek çok kişi siber zorbalığa uğruyor. İnternette zorbalığa uğramak, bir çocuğun hayatına çeşitli zorluklar getirebilir ve ister zorba ister zorbalığa uğrayan kişi olsun, her ebeveyn, çocuklarının çevrimiçi varlığının farkında olmalı.

Takipçi kitlesi üstüne yüksek bir etkiye sahip olan Ninja da bu önemli konu hakkında bilinç uyandırmak için uğraşıyor ve aileleri sorumluluk almaya çağırıyor.

It is not my job to sit down and make a video with all of my audiences and do a lesson on civil rights and how to not be a racist. I show that I am a good person through my actions and how I treat people and those around me, every. Single. Day.