Ninja’dan ebeveynlere çağırı

Fortnite yayınları sayesinde üne kavuşan Ninja, oyun yayıncılığı sektöründe önemli bir yere sahip. Başarısı ve internetteki yeri göz önüne alındığında milyonlarca çocuğun onu rol model olarak görüyor ve bu yüzden kameralar içinde sergilediği her hareket çok önemli sayılıyor.

Toksik davranışlar, çevrimiçi oyun ortamlarında gerçek hayattakinden çok daha fazla görülüyor. Bu toksik davranışlar sonucu pek çok kişi siber zorbalığa uğruyor. İnternette zorbalığa uğramak, bir çocuğun hayatına çeşitli zorluklar getirebilir ve ister zorba ister zorbalığa uğrayan kişi olsun, her ebeveyn, çocuklarının çevrimiçi varlığının farkında olmalı.

Takipçi kitlesi üstüne yüksek bir etkiye sahip olan Ninja da bu önemli konu hakkında bilinç uyandırmak için uğraşıyor ve aileleri sorumluluk almaya çağırıyor.

It is not my job to sit down and make a video with all of my audiences and do a lesson on civil rights and how to not be a racist. I show that I am a good person through my actions and how I treat people and those around me, every. Single. Day. — Ninja (@Ninja) January 26, 2021

Oturup insan hakları ve ırkçılık gibi konular hakkında konuşup video çekmek veya ders vermek benim işim değil. İyi bir insan olduğumu davranışlarımla ve çevremdeki insanlara olan yaklaşımımla gösteriyorum. Bunu her gün yapıyorum.

Ninja, kendisinin çocuklara nasıl davranılması gerektiğini öğretecek rolde olmadığını söyleyerek ailelerin bu konuda aktif rol alması gerektiğini söyleyerek çağırıda bulundu.