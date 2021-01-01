Ninja, yayındaki toksik davranışlarıyla tepki çekti

Twitch’te milyonlarca takipçisi olan tanınmış 29 yaşındaki yayıncı Tyler “Ninja” Blevins, geçtiğimiz gün yaptığı Valorant yayınında rekabetçi maç esnasındaki hareketlerle gündeme geldi. Geçmişte farklı oyun başlıklarında rekabetçi sahnede profesyonel oyuncu olarak yer alan ve profesyonel olarak Valorant sahnesine katılmak gibi bir amacı olan Ninja, yayında takım arkadaşına karşı tutumundan dolayı eleştirildi. Profesyonel espor oyunculuğu yapmış ve yine yapmak istiyor olmasına rağmen oyun içinde stres yönetimi namına herhangi bir çaba göstermeyen yayıncı, Valorant’ta en üst seviye olan Radiant’ta.

Ninja’nın maç esnasında öldükten sonra karşı takıma mesaj gönderen 17 yaşındaki, kendisiyle aynı seviyedeki Radiant oyuncuya düşmanla konuşmayı kesmesini söylemesi üzerine bir tartışma çıktı ve taraflar birbirine hakaret etmeye başladı. Kendisine ne yazıp yazmayacağını söyleyemeyeceğini söyleyen P0LO, Ninja’yı olukça kızdırdı. Sesini kesmesini yineledikten sonra Radiant oyuncuya oyunu oynamayı bırakmasını çünkü çok kötü oynadığını söyledi. Tarafların atışması bir süre daha devam etti.

Her ne kadar maç sonunda zafer elde edemeseler de maçı 0-6’dan 8-13’e taşımayı başardılar.

Rekabetçi oyunlarla ilgili bakış açısını belirten oyuncu, rekabetçi maç oynarken bunun sadece rekabetçi bir oyun olduğunu söyleyerek geniş davrananları farklı bir şekilde tanımladı.