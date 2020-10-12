MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriNinja x Adidas koleksiyonu: Chase the Spark
GerieSpor Ninja x Adidas koleksiyonu: Chase the Spark
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 12.10.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

Ninja x Adidas koleksiyonu: Chase the Spark

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ninja x Adidas koleksiyonu: Chase the Spark
Abone Olgoogle-news

Profesyonel yayıncı ve oyuncu Tyler "Ninja" Blevins, Adidas ile bir ortaklığa daha imza atıyor.

Ninja ve Adidas, geçtiğimiz gün satışa çıkan “Chase the Spark” koleksiyonunu üretti.

2019 senesinden beri Adidas ile çalışan Ninja, yeni ortak üretim koleksiyonlarını Twitter üstünden duyurdu.

“adidasOriginals ile olan ortaklığımın yeni bölümünü sizlere duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum: “Chase the Spark”. Tutkunuz ne olursa ve sizi nereye götürürse götürsün onu takip etmekle ilgili. #adidasbyninja #createdwithadidas Koleksiyonu adidas.com/ninja adresinden görebilirsiniz.”

Koleksiyondaki özel tasarım ürünlerin geliştirme aşamasında Ninja’nın da direkt olarak yer aldığı biliniyor. Şu anda ön siparişe açık olan ürünler hem genç hem de yetişkin yaş aralığı için mevcut.

Genç ve yetişkin kategorisinde Torsion ve Jogger model ayakkabıları iki farklı desen ve renk seçeneğinde mevcut olmakla birlikte koleksiyon toplam 8 parça ayakkabı tasarımından oluşuyor.

Ninja x Adidas koleksiyonu: Chase the Spark

Resmi sitede ürünler “Oyun dünyasını yeniden tanımlamaya devam eden ve aldığı riskler ve kırdığı rekorlarla ünlü Tyler "Ninja" Blevins'den ilham al. Oyuncu, 80'li yıllarda tanıtılan ilk reflektörlü koşu ayakkabısı adidas Nite Jogger'ın yeni versiyonu için adidas ile bir araya geldi.” gibi tanımlarla yer alıyor.

Ninja x Adidas koleksiyonu: Chase the Spark

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle