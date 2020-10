Ninja x Adidas koleksiyonu: Chase the Spark

Ninja ve Adidas, geçtiğimiz gün satışa çıkan “Chase the Spark” koleksiyonunu üretti.

2019 senesinden beri Adidas ile çalışan Ninja, yeni ortak üretim koleksiyonlarını Twitter üstünden duyurdu.

I’m so excited to share the next chapter in my collaboration with @adidasOriginals: “Chase the Spark.” It’s all about following your passion wherever it may take you. 🔥 #adidasbyninja #createdwithadidas Check out the collection at https://t.co/B42gK4AoF5 pic.twitter.com/HNybnfIGUB