Ninja x Adidas koleksiyonu: Chase the Spark

Ninja ve Adidas, geçtiğimiz gün satışa çıkan “Chase the Spark” koleksiyonunu üretti.

2019 senesinden beri Adidas ile çalışan Ninja, yeni ortak üretim koleksiyonlarını Twitter üstünden duyurdu.

I’m so excited to share the next chapter in my collaboration with @adidasOriginals: “Chase the Spark.” It’s all about following your passion wherever it may take you. 🔥 #adidasbyninja #createdwithadidas Check out the collection at https://t.co/B42gK4AoF5 pic.twitter.com/HNybnfIGUB — NinjaInnit (@Ninja) October 9, 2020

“adidasOriginals ile olan ortaklığımın yeni bölümünü sizlere duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum: “Chase the Spark”. Tutkunuz ne olursa ve sizi nereye götürürse götürsün onu takip etmekle ilgili. #adidasbyninja #createdwithadidas Koleksiyonu adidas.com/ninja adresinden görebilirsiniz.”

Koleksiyondaki özel tasarım ürünlerin geliştirme aşamasında Ninja’nın da direkt olarak yer aldığı biliniyor. Şu anda ön siparişe açık olan ürünler hem genç hem de yetişkin yaş aralığı için mevcut.

Genç ve yetişkin kategorisinde Torsion ve Jogger model ayakkabıları iki farklı desen ve renk seçeneğinde mevcut olmakla birlikte koleksiyon toplam 8 parça ayakkabı tasarımından oluşuyor.

Resmi sitede ürünler “Oyun dünyasını yeniden tanımlamaya devam eden ve aldığı riskler ve kırdığı rekorlarla ünlü Tyler "Ninja" Blevins'den ilham al. Oyuncu, 80'li yıllarda tanıtılan ilk reflektörlü koşu ayakkabısı adidas Nite Jogger'ın yeni versiyonu için adidas ile bir araya geldi.” gibi tanımlarla yer alıyor.