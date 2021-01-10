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Haber Giriş: 10.01.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Ninja bir projede seslendirme sanatçılığı yaptığını paylaştı

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Ninja bir projede seslendirme sanatçılığı yaptığını paylaştı
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Twitch yayıncısı Ninja, henüz ismi bilinmeyen bir projede seslendirme sanatçılığı yaptığını duyurdu.

Twitch yayıncısı Ninja, sosyal medya hesabı üstünden bir projede seslendirmenlik yaptığını duyurdu. Bu yayıncının oyun sektörü dışında yer aldığı ilk proje değil. Ninja geçmişte de giyim ve teknolojik ürün markalarıyla iş birliği yürütmüştü.

“Bugün bir televizyon programı için ilk seslendirmemi kaydettim. Henüz detay paylaşamasam da seslendirmenlik yapmanın çok eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Hayata geçirebildiğim büyük bir tutku oldu bu benim için.”

Tahminler yayıncının bir animasyonda veya çizgi filmde seslendirme yaptığı yönünde. Yapımcılarla anlaşması dâhilinde şu an fazla bilgi paylaşamamakla birlikte hayranları ileride projeye dair daha fazla bilginin gelmesini beklemeye başladı.

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