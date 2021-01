Ninja bir projede seslendirme sanatçılığı yaptığını paylaştı

Twitch yayıncısı Ninja, sosyal medya hesabı üstünden bir projede seslendirmenlik yaptığını duyurdu. Bu yayıncının oyun sektörü dışında yer aldığı ilk proje değil. Ninja geçmişte de giyim ve teknolojik ürün markalarıyla iş birliği yürütmüştü.

I actually recorded my first voice over for a main role in a tv show today. Although I can’t share more yet, voice acting is so fun. A huge passion of mine that I’m starting to get to live out 😭