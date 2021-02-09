Ninja bir daha Fortnite oynamayacağını söyledi

Stream sniping, oyundaki bir yayıncının yayınından elde edilen bilgilerle sürekli olarak onun üstüne oynanması anlamına geliyor. Oldukça tanınan bir yayıncı olan Ninja ise bu sorunla sık sık karşı karşıya kalıyor. En son canına tak eden Ninja, Fortnite oynarken stream snipe olayı yaşayınca bir daha asla Fortnite oynamayacağını söyledi.

Fortnite oynayarak ünlenen Ninja, yine bu oyun yüzünden oldukça gergin anlar yaşıyor. Oyun içinde Ninja’nın kim olduğunu fark eden diğer oyuncular, Ninja’nın yayınından faydalanarak yerini kolayca öğrenip bunu kendi avantajlarına kullanıyor. Bu da oyuncuyu çileden çıkarıyor.

Ninja yayını esnasında stream snipe’a maruz kalınca şu ifadeleri kullandı: “Oyunumdan defolup gidin. Benden uzak durun. Oyuna girip de bir başkasının oyununu zehir edince hiç kimseye hiçbir şeyi kanıtlamıyorsunuz. Başkasıyla savaştığını bildiğiniz birini gelip öldürünce bir şey elde etmiyorsunuz.”

Sinirlenen yayıncı konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bu oyun çok aptal, kitlesi yani. Oyundaki çoluk çocuk çok aptal. Gerçekten öyle. Hiç komik değil. Hiç. Ünlü birini öldürünce bir şey olacağını sananların hiçbir fikri yok. Yaptıkları tek şey oyuna zarar vermek. Oyun oynamayacağım, yayınını yapmayacağım.”

“Ama senin için çok iyi oldu. Oyunda klipini al da arkadaşlarına gönder. Ninja’yı öldürdün. Oyunu çok uzun zamandır oynamadım, artık oynamıyorum. Uzun bir aranda sonra geldikten sonra bile siz aptalların hepsini öldürebiliyorum. Sizse günde 12 saat bu oyunu oynuyorsunuz. Bense bu halimle sizden daha iyiyim.”

Ninja’nın bunu bir anlık sinirle mi söylediği yoksa gerçekten ciddi mi olduğu sonraki yayınlarda belli olacaktır.